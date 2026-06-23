Haberler

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan Ougarta adlı LNG gemisinin 28 Haziran'da Marmara Ereğlisi Terminali'ne ulaşması bekleniyor.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 28 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 20 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz'de seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 28 Haziran'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edildi.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amsterdam'da olay görüntü! Tasma takıp sokak boyunca gezdirdi

Sokakta akılalmaz görüntü! Hiç kimseye aldırış etmediler
Fenerbahçe Beko’da Khem Birch ve Devon Hall ile yollar ayrıldı

F.Bahçe'de 2 ayrılık! Yıldız isimlere 'Teşekkürler' denip veda edildi
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı: Size bir sürprizim var dedi

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı
Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor

3 milyonluk ülkede Trump öfkesi dinmiyor! Halk 23 gündür sokaklarda
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı