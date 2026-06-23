Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 28 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan ayrılan Ougarta adlı LNG gemisinin 28 Haziran'da Marmara Ereğlisi Terminali'ne ulaşması bekleniyor.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 28 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 20 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz'de seyrine devam ediyor.
171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 28 Haziran'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edildi.
Kaynak: AA / Fuat Kabakcı