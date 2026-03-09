Haberler

TİGEM'in 13,5 bin tonluk mısır satışı GTB'de gerçekleşti

Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi, Gaziantep Ticaret Borsası'nda düzenlenen ihale ile 13 bin 511,16 ton mahsul dane mısırı satışa sundu. İhale, sektördeki tüccar ve sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi tarafından satışa sunulan 13 bin 511,16 ton mahsul dane mısır, Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) düzenlenen ihale ile alıcı buldu.

Borsa şartlarında ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satış, sektörde faaliyet gösteren tüccar ve sanayicilerin katılımıyla rekabetçi bir ortamda tamamlandı.

2025 yılı istihsali olan dane mısırlar, GTB GATEM Buğday Pazarı Tescil Bürosu Satış Salonu'nda düzenlenen organizasyon kapsamında 22 parti halinde satışa sunuldu. Şeffaflık ve rekabet esasları doğrultusunda gerçekleştirilen ihale, ürünlerin piyasa şartları içerisinde işlem görmesine imkan sağladı.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı değerlendirmede tarım ürünlerinin organize piyasa yapısı içerisinde işlem görmesinin hem ticaretin güvenli şekilde yürütülmesi hem de fiyat oluşumunun sağlıklı bir zeminde gerçekleşmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

TİGEM ile gerçekleştirilen bu tür organizasyonların, tarım ürünlerinin güvenilir ve kurallı bir piyasa ortamında ticarete konu edilmesine imkan sağladığını aktaran Akıncı, bu süreçlerin aynı zamanda tüccar, sanayici ve sektör temsilcileri açısından önemli bir ticaret zemini oluşturduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen ihalenin bölgedeki hububat ve yem sanayisi açısından önemli bir tedarik kaynağı oluşturduğuna dikkat çeken Akıncı, bu tür satışların sektörün hammadde ihtiyacının karşılanmasına da katkı sunduğunu sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

