Ceylanpınar'da Fıstık Hasadı Başladı, Rekolte Geçen Yıldan Düşük

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde fıstık hasadı başladı. Yüzlerce işçi, 31 bin 939 dekarlık alanda bulunan 300 binden fazla fıstık ağacından ürünleri toplamak için yoğun bir mesai harcıyor.

Havanın serin olduğu sabahın erken saatlerinde fıstık bahçelerine gelen işçiler, gün boyu süren hummalı bir çalışmayla fıstıkları topluyor. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından toplanan fıstıklar, kamyonlarla fabrikaya taşınıyor. Yağışın az olması nedeniyle bu yıl verimin geçtiğimiz yıllara göre daha düşük olduğu belirtildi.

"Her şey iyi gidiyor"

Sıcakta çalışmanın zor olduğunu belirten işçilerden Hatice Şakar, "Ben de buranın bir işçisiyim. Çavuşlarımızla, arkadaşlarımızla burada çalışıyoruz. İşimiz iyi gidiyor. Sabah saat 07.00'da başlıyoruz, akşam saat 17.00'da bırakıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Sıcakta zor oluyor ama mecburuz" dedi.

"Kuraklık etkiledi"

İşçilerin başında çavuşluk yapan İbrahim Ergün, "Geçen yıla göre verim iyi olmasa da normaldir. Kuraklıktan dolayı Türkiye'nin her yerinde mahsul iyi değil. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın" ifadelerini kullandı.

"Sabahtan akşama kadar çalışıyorlar"

Her sezon aynı şeyleri yaptıklarını söyleyen işçilerden Fatma Şakar ise "Sabah saat 07.00'da geliyoruz, 17.00'da ise paydos ediyoruz. Her sene aynı, sezon başladı mı başlıyoruz, sezon bitti mi oturuyoruz" dedi.

"Hasat 40 gün sürecek"

Yaklaşık 40 gün sürecek hasadın 800 işçi ile yapılacağını söyleyen işçi sorumlusu Kadir Aşmaz, "Zorlu şartlarda 400 işçi ile buradayız. Tahminimize göre 40 gün boyunca bu bölgede hasadımız devam edecektir. Hava şartlarından dolayı geçen yıla göre hasat biraz daha verimsiz. Bu bahçede toplam 22 bin ağaç mevcut ama 8 bahçeyi de hesaplarsak toplam 100 bin ağaç mevcut diyebiliriz. Şu anda 400 işçi ile devam etmekteyiz. İşçi sayımızı yaklaşık 800'e çıkartmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA