TÜRKYED Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKYED Başkanı Nihat Çelik ve heyetini kabul ederek tarım ve hayvancılık sektöründe karşılaşılan güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine 1.5 saat görüşme gerçekleştirdi. Küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi için ihracat talepleri gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik başkanlığındaki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Gerçekleştirilen kabulde; tarım ve hayvancılık sektörünün sahada karşı karşıya kaldığı güncel sorunlar, üreticiyi zorlayan girdi maliyetleri, yem fiyatlarındaki artışlar, küçükbaş hayvancılığın mevcut durumu ile birlikte kuzu ve oğlak destekleme modelleri, destekleme kriterleri ve çözüm odaklı öneriler 1.5 saat gibi bir sürede kapsamlı şekilde ele alındı.

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, kabul sonrasında yaptığı açıklamada; özellikle yağlı kuyruklu küçükbaş hayvanlara yönelik iç piyasa talebinde yaşanan daralma nedeniyle yetiştiricilerin ciddi şekilde alıcı bulmakta zorlandığını belirterek, bu sorunun çözümüne katkı sunmak amacıyla ilk etapta 100 bin başlık canlı hayvan ve et ihracatının kontrollü ve planlı bir şekilde açılması talebini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ilettiklerini ifade etti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kendilerini dikkatle dinleyerek notlar aldığını ve sundukları dosyanın ilgili Bakanlıklara iletileceğini ifade ettiğini belirterek, Türk çiftçisi ve yetiştiricileri adına göstermiş olduğu samimi ilgi, yapıcı yaklaşım ve çözüm odaklı tutumdan dolayı Yılmaz'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
