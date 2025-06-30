Cevdet Yılmaz: İşsizlik Oranı Düşmeye Devam Ediyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon sürecinde emin adımlarla ilerlerken, önümüzdeki dönemde iş gücü piyasasını daha da güçlendirecek adımlarımızla işsizliği azaltmayı; insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma politikalarımız ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs 2025 dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, "İşgücü piyasasındaki güçlü görünüm korunmaya; istihdam seviyemiz yükselirken, işsizlik oranımız da düşmeye devam ediyor. 2025 yılı mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak, yüzde 8,4 olarak gerçekleşmiştir. OVP tahminlerimizden daha iyi bir patikada ilerleyen işsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir. İstihdam oranı yüzde 49'a yükselirken, istihdamımız bir önceki aya göre 100 bin kişi artarak mayıs ayı itibarıyla 32,5 milyonun üzerindedir" dedi.

YILLIK BAZDA 0,3 PUAN DÜŞTÜ

Gençlerdeki işsizlik oranının da hem aylık hem de yıllık bazda 0,3 puan düşerek yüzde 15,4 seviyene gerilediğini kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti: "Gençlerin iş gücüne katılma ve istihdam oranları da geçen senenin aynı ayına göre yükselmiştir. Dezenflasyon sürecinde emin adımlarla ilerlerken, önümüzdeki dönemde iş gücü piyasasını daha da güçlendirecek adımlarımızla işsizliği azaltmayı; insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma politikalarımız ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı amaçlıyoruz."