Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "makroekonomik temeller sağlam" vurgusu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin güçlü olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmelere karşı ön alıcı tedbirler alındığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda." ifadesini kullandı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."