Cevdet Yılmaz: Vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücü istatistiklerini değerlendirerek Türkiye'de istihdamı artırmayı ve ekonomik büyümeyi desteklemek için atılacak adımları açıkladı. İşsizlik oranlarının düşüşü ve kamu politikalarının etkisiyle ekonomik dayanıklılığın arttığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir. Aralık ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 7,7 oranıyla aylık iş gücü istatistik verilerinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiş ve tek haneli rakamlardaki seyrini 32'nci aya taşımıştır. Gençlerde geçen senenin aynı ayına göre işsizlik 1,9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14,1 ve yüzde 10,5 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Yılmaz, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Risk primindeki düşüş, kredi notu görünümündeki iyileşme, KKM'den çıkışın tamamlanması ve tarihi seviyelerdeki rezervler ile ekonomimizin dayanıklılığı artmakta, şoklara karşı direnci yükselmektedir. Programımızda elde ettiğim kazanımlar sayesinde makroekonomik ve finansal istikrarımız güçlenirken ekonomimize duyulan güven de pekişmektedir. Başta gençler, kadınlar ve nitelikli iş gücü olmak üzere iş gücüne katılımı artırarak ve emek yoğun sektörlerde istihdamı destekleyerek ekonomimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Dengeli ve istikrarlı büyüme ortamı sayesinde önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı ve istihdamımızı artıracak sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla elde ettiğimiz kalıcı refah artışını toplumun her kesimine adil bir şekilde yansıtarak vatandaşımızın alım gücünü yükselteceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
