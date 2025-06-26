Cevdet Yılmaz, Ayakkabı Sanayicileri ile Toplantı Yaptı

Cevdet Yılmaz, Ayakkabı Sanayicileri ile Toplantı Yaptı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği üyeleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda sektöre ilişkin talepler ve öneriler değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Ticaret Odası (ATO) yönetimi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankara Ticaret Odası yönetimi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Verimli toplantılar gerçekleştirdik. Her iki görüşmemizde de, reel sektör temsilcilerimizle sektörlerine ilişkin talep, görüş ve önerileri kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Her fırsatta reel sektör temsilcilerimizle istişareye devam edecek, birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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