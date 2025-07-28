Cevdet Yılmaz: ABD-AB Ticaret Anlaşması Küresel Ekonomi için Olumlu

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "ABD ve AB arasında varılan ticaret anlaşması küresel ekonomide belirsizliklerin azalması bakımından olumlu bir gelişme olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ve AB arasında varılan ticaret anlaşması küresel ekonomide belirsizliklerin azalması bakımından olumlu bir gelişme olmuştur. İçeriği ve etkileri ayrıca değerlendirilmelidir. Çerçeve anlaşma yapılmış olsa da bazı detayların zamanla netleşeceği anlaşılmaktadır. Gerek ABD gerekse AB'nin Çin başta olmak üzere diğer önemli ticaret ortakları ile yapacakları anlaşmalar ile küresel düzeyde yeni bir ortam oluşmuş olacaktır. Yeni ticaret koşulları sadece ticareti değil, yatırım kararlarını, tedarik zincirlerini ve lojistik hatları da etkileyecektir. Tüm bu gelişmelerin ülkemiz ekonomisine muhtemel etkilerini yakından takip ediyoruz. AB ile gümrük birliği, birçok ülke ile serbest ticaret anlaşmaları, ABD ile dengeli ticareti ve önemli ticari hedefleri olan bir ülke olarak; yeni ortamın getireceği fırsatları değerlendirmek, tehditlere karşı tedbirler almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan ABD ile ikili ticaret müzakerelerini gündemimizde tutuyoruz" dedi.