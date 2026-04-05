Çiftçiler, Çetintepe Barajı'nın Araban Ovası'nı suyla buluşturacağı zamanı bekliyor

Arabanlı çiftçiler, Araban Ovası, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde toplam 709 bin dekarlık alanı sulayacak olan, Çetintepe Barajı'nın bölgeye bereket getirmesini bekliyor.

Çiftçiler, "Çetintepe Barajı'nin, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a suyla buluşturacak olan projenin yarım asırdır yapılmasını bekliyorduk. Bu barajla birlikte bölgede yaklaşık 709 bin dekarlık kuru tarım yapılan arazi sulanacak. Araban Ovası'nın verimli ve bereketli topraklarının Çetintepe Barajı suyu ile buluşacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. - GAZİANTEP

