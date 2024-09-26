Çeşme'de Sakız Hasadı Başladı: Yunanistan'a Rakip Olmayı Hedefliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde, asırlık sakız ağaçlarından emek emek hasatlar yapılırken, özenle toplanan sakızlar gıda, kozmetik gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor. Kilogramı 12 bin TL'den satılan sakızların üretimi Çeşme'de giderek yaygınlaşırken, ünlü tatil merkezi Yunanistan'ı tahttan indirmeye aday.

Türkiye'nin en popüler tatil merkezlerinden İzmir Çeşme ilçesinde, merakla beklenen sakız hasadı başladı. Sakız üreticileri, ilçede şu sıralar hummalı bir şekilde hasada vakit ayırırken, asırlık ağaçlardan coğrafi işaretli sakızlar özenle toplanıyor.

Toplanan sakızlar, daha sonrada titizle temizlenerek kilogramı 12 bin TL'den satılıyor. Çeşme genelinde ortalama 100 kilogramı aşkın bir sakız toplanırken, mis gibi kokan sakızlar gıda, kozmetik gibi çok çeşitli alanlarda kullanılıyor.

Çeşme Yunanistan'a rakip, hedef tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak

Ünlü tatil merkezinde sakız ağaçları gün geçtikçe yaygınlaşırken, üreticiler 200 bin adet sakız fidanını toprakla buluşturmaya hazırlanıyor. Üreticiler, Yunanistan'ın Sakız Adası'nı tahtından indirerek, dünyada en fazla sakız üretiminin yapıldığı bölgelerden olma yolunda ilerliyor.

İlçede 30 yıldır sakız üretimi yapan İbrahim Topal, sadece Çeşme'nin değil, tüm Türkiye'nin sakız ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Topal, sakız ağaçlarını yaygınlaştırmak istediklerini anlatarak, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan her yıl resmi olarak 12 ton sakız ithal edildiğini, yapılacak ağaçlandırma seferberliğiyle ülkemizin ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Topal, "100 kiloya yakın üretim var Çeşme'de; ama bu yetmez. Bizim hedefimiz, tükettiğimiz kadar üretmek. Tükettiğimiz kadar üretmek derken, her yıl 12 ton sakız ithal ediyoruz Sakız Adası'ndan. Gayri resmi yollarla gidip oradan alışveriş yapanlarla 20 ton civarında bir sakız ithal ediyoruz. 250-300 milyon lira gibi bir para ödüyoruz Sakız Adası'na ve tüm ülkenin ihtiyacını karşılıyor bu. Biz bunu kendimiz üretelim istiyoruz, hedefimiz de bu. Bunu üretmek içinde 200 bin ağacı toprakla buluşturmak lazım. 200 bin ağaç bundan 5 yıl, 10 yıl öncesine kadar çok önemli rakamdı; ama bizim yaptığımız havai köklendirme ile artık sorun değil. Biz yılda 15-20 bin, 25 bin adet sakız üretebiliriz. Biz bunu milli seferberlik haline getirmek istiyoruz. Stratejik bir proje ülkemiz için sakız ağacı" dedi.

"Sakız Adası'ndan en az 5 misli daha fazla bir alana sahibiz"

Topal, "Sadece gastronomide kullanılmıyor sakız, çiğnemek değil sakız. Sakız bakıyorsunuz; ilaç sanayinde, kozmetikte, boya sanayisinde, hakikaten stratejik bir ürün. Bu yıl 20 bin fidanı toprakla buluşturmak istiyoruz. Milli bir kalkınma projesi olarak görüyorsak sakızı, doğru sakız ağacını üretmek ve yaygınlaştırmak zorundayız. Sakız Adası 904 kilometrekare bir alan yüz ölçümü olarak ve 22 köyde 5 bin aile yapıyor sakızı. Bizim alanımız, Çeşme'nin sadece 250 kilometrekare ve her alanında olabilir. Urla 600 bin kilometrekare, Karaburun öyle, Seferihisar'ın bir bölümünde de olabilir bu kalitede olmasa bile. Sakızın yetişme potansiyeli olarak, Sakız Adası'ndan en az 5 misli daha fazla bir alana sahibiz. Biz istiyoruz ve inanıyoruz sakız, hem turizmde hem tarımda Çeşme'nin baş aktörü olur; yani bir lokomotif olur. Turizm sakızla beraber de olur. O anlamda devletin tekelinde olan arazilere sakız ağacı dikmekte çok yarar var" ifadelerine yer verdi. - İZMİR