Çermik Sanayi Sitesi 3. etap çalışmaları başladı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2015 yılında yapımına başlanan sanayi sitesinin 3. etap çalışmaları başladı. Site, birçok meslek grubuna istihdam sağlarken, toplamda 100 işyerine ulaşmayı hedefliyor. Başkan Abdurrahman Kazan, projenin zorluklarına rağmen hayata geçirildiğini belirtti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yapımına 2015 yılında başlanan sanayi sitesi 3. etap çalışmalarına başlandı.

Birçok meslek gurubunu bünyesinde barındıran site, yüzlerce kişiye istihdam oluşturuyor. Birinci etapta 58, ikinci etapta 18 işyeri tamamlanarak hizmete giren sitede, 3. etapta 13 işyeri yapılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çermik Sanayi Sitesi Başkanı Abdurrahman Kazan, "Sanayi Sitesi kooperatifi 2011 yılında kurulmuş olup 4 yıla kadar ortaklarını toplamış ve arsasını satın alarak inşaatına 2015 yılında başlanmıştır. Projemiz her bir işyeri 200 metrekareden oluşup yedi metre yüksekliğinde olup toplamda 100 işyerinden oluşmaktadır. İlk etapta 58, ikinci etapta 18 işyeri yapıldı. Üçüncü etapta da 13 işyeri mart ayında temeli atılarak yapımına başlanılacak. Kooperatifimiz topladıkları aidatlarla, kendi imkanları ile projesini hayata geçirmiştir. Bu süre zarfında kooperatifimiz çok zorluklarla karşılaşmış fakat azimle projesine can vermiştir. Kooperatifimiz Çermik'in çehresini değiştirmiş, ilçenin mimarisine ayrı bir güzellik katmış, turizm beldesi olan ilçemize yakışan sanayii sitesini kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün sanatkarlarımızı tek çatı altında toplayarak ilçemize hizmet vermekten ayrıca mutluluk duymaktayım" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
