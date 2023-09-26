Çerkezköy OSB, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde Yer Aldı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 17 firma, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2022 Araştırması'nda yer aldı. Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, başarılarından dolayı firmaları tebrik ederek, üretim, ihracat ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) faaliyet gösteren 17 firma, " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" arasında yer aldı.

Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu-2022 Araştırması"nın sonuçlarını değerlendirdi.

Sözdinler, listede Çerkezköy OSB'den 17 firmanın da yer aldığını belirterek, sıralamaya giren firmaları tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Sonuçların gurur verici olduğunu ifade eden Sözdinler, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisini ayakta tutan özel sektörün bir nevi röntgeni sayılan bu araştırmada yer bulan katılımcı firmalarımızı kutlarım. Çerkezköy OSB olarak katılımcılarımızın verimli üretim yapmaları için gerekli yatırımları eksiksiz yapıyoruz. Her koşulda üretimlerini sürdüren, çarkları döndüren katılımcılarımıza müteşekkirim. Biz sanayiciler olarak, her şart altında ekonomiye ve üretime katkı vermeye devam edeceğiz.

Yaşanan darboğazlara rağmen üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı sürdüreceğiz. İSO verilerine göre, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 2021 yılında 19, 2020'de 18, 2019'da yine 18 firmamız yer aldı. İSO'nun bu ayrıntılı çalışmasını çok önemsiyoruz, bizim için pusula niteliği taşıyor, yol gösteriyor. Biz sanayicilere yol gösteren diğer önemli bir araştırma da TİM'in Türkiye'nin En Büyük 1000 İhracatçı Firması çalışmasıdır. Bu araştırmanın 2022 yılı sonuçlarına göre Çerkezköy OSB'den 31 katılımcı firmamız listede yer aldı. Bu rakamlar, Çerkezköy OSB'nin tam bir üretim, ihracat ve istihdam üssü olduğunun kanıtıdır."