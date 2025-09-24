Çerkezköy'de İtalya Ülke Günü Etkinliği Düzenlendi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), İtalya Türk Ticaret Odası Derneği ve İtalya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle "İtalya Ülke Günü" düzenlendi.

Etkinlikte, Çerkezköy TSO ile İtalya Türk Ticaret Odası Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızın ardından böyle bir iş birliğiyle bir arada olmak gurur verici. İtalya ve Türkiye üretim konusunda oldukça donanımlı. Bu birlik, Avrupa'ya yapılacak ihracatımızı artıracak, ticaretin artmasıyla dostluklarımız da daha da pekişecektir. Amacımız sadece ticaret değil, birlikte büyüyerek dünyanın yaşanabilir döngüsüne katkı sunmaktır" dedi.

İtalya Türk Ticaret Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski ise, "1885'te İstanbul'da kurulan derneğin başkanı olarak bugün bu protokolü imzalamaktan onur duyuyorum. Çerkezköy, Türkiye'nin en dinamik ve üretken sanayi merkezlerinden biridir. Tekstil, kimya, otomotiv, yan sanayi ve elektronik sektörlerinde güçlü bir altyapıya sahip. İtalya'nın makine, otomasyon, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir üretimdeki uzmanlığıyla birleştiğinde büyük bir sinerji ortaya çıkacak" ifadelerine yer verdi.

Hedef 40 milyar Euro

İtalya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacmi son yıllarda hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, "Türkiye, Akdeniz'de İtalya'nın en iyi, Avrupa'da ise ikinci partneri. Roma'daki zirvede 40 milyar Euro'luk bir hedef konuldu. Kolay değil ama ulaşmak için kendimize hedef koymamız şart. Fuarlar, zirveler, insanları bir araya getiren etkinlikler bu süreci hızlandıracaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından panel gerçekleştirildi. Burak Çelet, Livio Manzini, Andrea Leo ve Av. Dr. Arzu Ongur, Türkiye-İtalya ticari ilişkilerini, iş dünyasının deneyimlerini ve hukuki süreçleri katılımcılarla paylaştı. - TEKİRDAĞ