Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde düzenlenen Kiraz Hasat Şenliği'nde, İpsala Kaymakamı ve Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, Çeribaşı kirazının tadı ve kalitesiyle ön plana çıktığını belirtti. Üretilen kirazların büyük bölümünün Avrupa'ya ihraç edildiğini belirten Sevgili, soğuk hava depolarının kurulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde "Kiraz Hasat Şenliği" düzenlendi.

İpsala Kaymakamı ve Enez Kaymakam Vekili Ömer Sevgili, köy meydanında gerçekleştirilen programda, Çeribaşı kirazının tadı ve kalitesiyle ön plana çıktığını söyledi.

Üretilen kirazların büyük bölümünün Avrupa'ya ihraç edildiğini belirten Sevgili, "Başlayan kiraz hasadı hayırlı olsun. Toplanan kirazların uzun süre depolanabilmesi için soğuk hava depolarına ihtiyacımız var. Bu tesisin kurulmasını sağlayıp üreticilerimizin kullanımına sunacağız. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ise Çeribaşı kirazının markalaşması için çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Köy muhtarı Tezcan Meriç de yaklaşık 300 ton kiraz hasat etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Programda en iyi kiraz üreticisi ve en iyi kiraz bahçesi sahibine teşekkür belgesi verildi.