Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam! Aramalarda azami ücret dakikada 1.23 TL'ye yükseldi - Haberler

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Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam! Aramalarda azami ücret dakikada 1.23 TL'ye yükseldi

Haberler.com - Ekonomi
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Cep telefonu tarifelerinde arama ücretlerine yüzde 40 zam geldi. Buna göre, mobil şebekelerden yurtiçi aramalarda azami ücret dakikada 87.53 kuruştan 1.23 TL'ye yükseldi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından mobil tarifelere yüzde 40 zam yapıldı. Buna göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL'ye yükseldi. Böylece yurtiçi aramalarda dakika başına azami ücret son bir yılda yüzde 52,5 arttı.

HAT İŞLEMLERİ DE ZAMLANDI

Yurt içi ve yurt dışı arama ücreti, kısa mesaj servis ücreti, isim değişikliği hat devir ücreti, numara veya sim kart değişikliği, hat açma ve kapama ücretleri ile posta ile iletilen ayrıntılı fatura ücreti de zamlandı. Hat devir ücreti 23 lira 32 kuruşa yükselirken, numara değişikliği 53 lira 20 kuruşa ve sim kart değişimi de 53 lira 20 kuruşa yükseldi.

BU YIL KAMUOYUNA GEÇ AÇIKLANDI

BTK'nın geçmiş yıllarda 1 Nisan ve öncesinde yayınlanan söz konusu zam duyurusunun bu yıl 8 Nisan itibariyle kamuoyuna açıklanması da dikkat çekti.

Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam! Aramalarda azami ücret dakikada 1.23 TL'ye yükseldi

Haberler.com - Ekonomi

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