Cengiz Holding'den 64,5 Milyon Dolarlık Güneş Enerjisi Yatırımı

Cengiz Holding grup şirketleri Eti Bakır ve Eti Alüminyum, toplam 135 megavat kurulu güce sahip iki yeni güneş enerji santrali (GES) yatırımı için 64,5 milyon dolarlık "Karbon Azaltımı Komple Yatırım Kredisi" kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eti Bakır ve Eti Alüminyum, üretimde insana ve sürdürülebilir geleceğe odaklanarak, iç enerji tüketimlerini karşılamak amacıyla GES yatırımlarını sürdürüyor.

Halihazırda Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 52 megavatlık GES yatırımı olan Eti Bakır, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 45 megavatlık yeni GES projesini tamamlama aşamasında bulunuyor. 160 megavat kurulu güce sahip dört GES'i bulunan Eti Alüminyum ise Gaziantep'in Araban ilçesinde 90 megavatlık yeni GES'ini hayata geçiriyor.

Toplam 135 megavat kurulu güce sahip bu projeler için şirketler tarafından 120 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bağımsız uzmanların hazırladığı sürdürülebilirlik raporları, projelerin enerji verimliliği ve karbon salınımı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyarken, bu kapsamda 64,5 milyon dolarlık "Karbon Azaltımı Komple Yatırım Kredisi" sağlandı.

Kredilerin kullanım süresince verilen karbon emisyonlarını azaltma ve enerji verimliliğini artırma taahhütleri proje ömrü boyunca geçerli olacak. Yatırımlar tamamlandığında bugün elektriğinin yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılayan Eti Bakır'da bu oran yüzde 65'e çıkacak.

Elektrik ihtiyacının neredeyse tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayan Eti Alüminyum ise gelecek dönemde artan enerji ihtiyacını yenilebilir kaynaklarla karşılamayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, söz konusu yatırımların yalnızca şirketlerin kendi ihtiyaçlarını karşılamadığını, aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir aşama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cengiz Holding olarak ülkemizin enerji arz güvenliğini doğal kaynaklarla desteklemeyi önemsiyoruz. 10 yılı aşkın bir süredir sadece yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanıyoruz, çünkü geleceğin dünyasında ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirlik ilkesiyle birlikte yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Grup şirketlerimizin elektrik ihtiyacını da yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya önem veriyoruz. 135 megavatlık bu iki yeni GES yatırımıyla öncülerinden biri olduğumuz sıfır karbon yolculuğunda önemli bir adım daha attık. Sağladığımız yeşil finansman da bu çalışmalarımızın sürdürülebilirliğini tescillemiş oldu."