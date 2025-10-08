Cengiz Enerji'den Özbekistan'da Dev Yatırım: Cizzak Doğalgaz Santrali'nin Finansmanı Tamamlandı

Cengiz Enerji'nin grup şirketi Cenergo, Özbekistan'daki en büyük enerji projelerinden Cizzak Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin finansman kapanışını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Enerji'nin tüm faaliyetlerinde benimsediği verimlilik ve sürdürülebilirlik yaklaşımının bir yansıması olarak, Özbekistan'daki grup şirketi Cenergo LLC tarafından Cizzak bölgesinde inşa edilen 550 megavat kurulu güce sahip Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin finansman kapanışı başarıyla gerçekleştirildi.

Proje, DZ BANK ve DenizBank AG tarafından sağlanan ve Euler Hermes'in ihracat kredi sigortası (ECA cover) güvencesi altında verilen 164,25 milyon avro tutarındaki uzun vadeli yatırım kredisiyle destekleniyor. Toplam 12 yıl vadeye sahip kredi, santralin devreye alınmasından itibaren 10 yıl içinde geri ödenecek.

Özbekistan'ın 2030'a kadar enerji dönüşümü ve karbon azaltım planında stratejik öneme sahip Cizzak Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, verimsiz ve yaşlı Sovyet dönemi konvansiyonel santrallerin yerine geçerek modern ve yüksek verimliliğe sahip altyapısıyla hizmet verecek.

Proje, uluslararası çevresel ve sosyal yönetişim (ESG) standartlarına uygun olarak geliştiriliyor ve Ekvator Prensipleri, OECD Ortak Yaklaşımları ve IFC Performans Standartları'yla uyumlu olması hedefleniyor. Ayrıca, projenin sürdürülebilirliği AB Taksonomisi'nin "asgari güvence" ile "önemli derecede zarar vermeme" kriterlerine uygunluğuyla vurgulanıyor ve bu yatırım Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği'nin (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri uyarınca "Yeşil Dönüşümü Etkinleştiren Proje" olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Arzu Özgiray, Cizzak Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin finansman yapısıyla olduğu kadar uluslararası çevresel ve sosyal standartlara uyumuyla da örnek teşkil eden bir yatırım olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eski ve verimsiz santrallerin yerine geçerek Özbekistan'ın enerji arz güvenliğini güçlendirecek olan tesisimiz, aynı zamanda yakıt olarak doğalgazın yanı sıra gerekli yatırımlar tamamlandığında yüzde 50 hidrojen kullanımına hazır olacak altyapısıyla geleceğin enerji sistemlerine bugünden hazırlanıyor. Siemens Energy'nin SGT5-4000F model gaz türbinleriyle donatılan santral, yüzde 60'ın üzerinde verimlilikle çalışacak. Projemiz, OECD üyesi ülkeler tarafından genişletilen İklim Değişikliği Sektörel Anlayışı (CCSU) kapsamında, yüzde 50 hidrojenle çalışabilme sertifikasına sahip ilk kombine çevrim santrali olma özelliği taşıyor. Ayrıca proje, AB Taksonomisi'nin "asgari güvence" ve "önemli derecede zarar vermeme" kriterlerine tam olarak uyum sağlamakta ve bu yatırım ICMA Yeşil Tahvil İlkeleri kapsamında, düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırma ve ölçeklendirme rolü sayesinde bir 'Yeşil Dönüşümü Etkinleştiren Proje' (Green Enabling Project) olarak nitelendirilmekte. Cizzak Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali tüm bu özellikleriyle hem sürdürülebilirliğe hem de ülkenin enerji dönüşümüne uzun vadeli katkı sağlayacak."

Santral devreye alındığında, istihdam olanakları yaratarak ve Özbekistan'ın enerji altyapısına uzun vadeli katkı sağlayarak bölgesel kalkınmayı da destekleyecek. Özbekistan, yenilenebilir enerji kaynaklarını önemli ölçüde artırmayı ve 2030'a kadar 25 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi geliştirerek, elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Cizzak Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, baz yük santrali olarak güvenilir bir elektrik kaynağı işlevi görecek ve yenilenebilir enerji üretiminin kesintili doğasını dengelemek için istikrarlı ve sürekli elektrik arzı sağlayacak.