Çekerek Barajı'ndan Avrupa'ya Gümüş Balık İhracı

Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajı'nda avlanan gümüş balıkları, işlenerek cips olarak tüketilmek üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Çekerek Barajı'nda avlanan gümüş balıkları, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç gibi ülkelere ihraç ediliyor. Gümüş balığından yapılan cipsler, Avrupa ülkelerinde oldukça rağbet görüyor. Balıkçılık faaliyetleri aynı zamanda bölge halkının geçimine de katkı sağlıyor. Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu, bu sezonda balık avlamaya yeni başladıklarını belirterek, "Şu anda gümüş balığı tutuyoruz. Havalar soğuk ve yağışlı olduğundan yeni başladık. Buranın suyu soğuk. Çamlıbel'in kar suyu buraya geliyor. Daha balık yumurtaya gelmedi. Geçen sene bu zamanlarda bütün balıklar yumurtadaydı. Bu sene çok güzel verim alacağız Allah nasip ederse. Gümüş balığı olan yere sazan gelmiyor. Bazen de ırmak balığı dediğimiz balık çıkar. Başka çıkmaz. Bu balık için 15-20 lira fiyat bekliyoruz. Henüz fiyat vermediler" dedi.

"15-20 tona yakın balık elde ederiz gibi görünüyor"

Balıkların yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Uslu, "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç'e bu balıklar gidiyor. Avrupa ülkelerinde cips yapılıyor. Türkiye'de pek tüketilmiyor. Burada yoğunluk sazanda. Sıraz balığı var, kerevit ve gümüş balığı var. Kafesinden kaçan alabalıklar var, burada üremiyor. Nisan, mayıs, haziran gibi su bırakıldığı zaman balıkların üremesine zararı oluyor. Buradan da yetkililere iletmiş olalım, bu 3 ay su bırakılmasın. Bu sürede yumurtasını kıyıya bırakan balıklardan yavru elde ediyoruz. Burada 15-20 tekne çalışıyor. 15-20 tona yakın balık elde ederiz gibi görünüyor" diye konuştu. - YOZGAT