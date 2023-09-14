Çekçekçiler Geri Dönüşüme Katkı Sağlıyor

Artık onların da plakası var... Çekçekçiler topladıkları atıklarla geri dönüşüme katkı sağlayacak

"Günlük 20-25 kilometre mesafe kat ediyor"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayıt altına alınarak plaka verilen çekçekçiler, topladıkları atıklarla geri dönüşüme ve ekonomiye doğrudan katkı sağlayacak.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında çekçekçiler, kayıt altına alınarak plaka ve kimliklerine kavuştular. Yeni ve renkli arabalar, plaka, kimlik ve yelek verilen çekçekçiler, topladıkları atıklarla geri dönüşüme ve ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor. Çerkezköy Belediyesi'ne kayıt olarak yeni plakasına ve kimliğine kavuşan Zeki Sevgili, topladıkları atıklarla geri dönüşüme katkı sağlamanın verdiği mutluluğu aktardı. Atıkları bir depoya koyarak biriktiren ve haftalık olarak geri dönüşüm tesisine gönderen Zeki Sevgili, günde 10 ila 12 kilometre mesafe kat ediyor.

"Kaçakçılık bitti"

Yaklaşık 15 senedir bu işi yapan Zeki Sevgili, kaçak çalışanların da yeni uygulama ile ortadan kaldırıldığını söyledi. Kaçak çalışanlar nedeniyle kazanamadığını dile getiren Sevgili, zabıtaların denetimlerini artırmasıyla birlikte kaçak çekçekçilerin de ortadan kalktığını ifade etti. Sevgili; "15 sene oldu ben bu işi yapıyorum. Allah bin bereket versin. Eskiden Suriyeliler vardı, kaçak çalışanlar vardı, mal bulamıyorduk. Günde 2 posta yapıyorum yetiyor bana. Onlar kaçak çalıştığından dolayı biz geri dönüşüme gönderecek kağıt bulamıyorduk. Şimdi çok rahat. Kaçakçılık da bu sayede bitmiş oldu. Zabıtalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Denetimlerini sıklaştırarak kaçak çalışmaya müsaade etmiyorlar. Allah razı olsun belediyemiz güzel bir etkinlik yaptı. Bize plaka verdi, araba verdi. Yarın öbür gün plakamızı kaynak yaptırarak motorumuza takacağız" dedi.

5 ila 10 kilometre arası mesafe kat ediyor

Günde 5 ila 10 kilometre mesafede atık topladığını belirten Sevgili; "Geri dönüşüm tesisindeki abimiz paramız kalmadığı zaman bize borç da veriyor. Ben kızımla birlikte yaşıyorum. Ben malı toptan veriyorum. Elime toplu para geçiyor. Şükürler olsun kazanıyoruz. Ucu ucuna geçiniyorum. Sabah kalkıyorum öğlene kadar çalışıyorum. Sonra akşam da 4-5 gibi çalışıyorum. Günde 5-10 kilometre arası mesafe kat ediyorum. İş oluyor" diye konuştu.