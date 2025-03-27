CBD Guangzhou 2025 Yapı Malzemeleri ve Mobilya Fuarı 8-11 Temmuz'da Gerçekleşecek

CBD Guangzhou 2025 yapı malzemeleri ve mobilya fuarı, 8-11 Temmuz tarihleri arasında Çin'de yapılacak.

27. Çin Uluslararası Yapı Dekorasyon Fuarı (CBD Guangzhou 2025) 8-11 Temmuz 2025 tarihleri arasında Çin'in Guangzhou'daki Canton Fuar Kompleksi ve Poly World Trade Expo Center'da (PWTC) gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre; yapı malzemeleri ve ev mobilyası sektöründe önemli bir etkinlik olarak kabul edilen ve 400 bin metrekarenin üzerinde bir alana yayılan bu fuar, neredeyse her sektör kategorisinde geniş bir ürün vitrini vaat ediyor. En son yenilikler ile lüks, uygun maliyetli çözümler sunan fuar, 200 binden fazla profesyonel katılımcıyı bekliyor. - İSTANBUL