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ÇAYKUR'un Mini Fabrikası Yerli ve Yabancı Turistlerin İlgi Odağı

ÇAYKUR'un Mini Fabrikası Yerli ve Yabancı Turistlerin İlgi Odağı
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ÇAYKUR, Ziraat Çay Botanik Bahçesi'nde kurduğu mini fabrika ile çay müstahsillerine kendi çaylarını üretmeyi gösterirken, yerli ve yabancı turistler de bu süreçte aktif rol alarak doğal çay üretiminde deneyim kazanıyor.

ÇAYKUR tarafından Ziraat Çay Botanik Bahçesi'nde kurulan asıl amacı müstahsillere küçük işlemlerle kendi çayını üretebileceklerini göstermek olan mini fabrika yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından Ziraat Çay Botanik Bahçesi'nin içerisinde mini bir fabrika kuruldu. Kurulan fabrika ile aslında çay müstahsillerine aslında kendi çaylarını kendilerinin üretebileceğini göstermek hedeflendi. Ama fabrika öyle bir hal aldı ki yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Görevliler tarafından gelen yerli ve yabancı turistlere el ile çay işleme gösterilirken onlara kendi çayını üretme fırsatı da verilmiş oldu. Bunu gören turistler ise Ziraat Çay Botanik Bahçesi'ndeki bu tesisleri uğrak hale getirdi. Gelen herkes kendi talebine göre beyaz çayını, yeşil çayını, el yapımı siyah çayını ve oolong çayını kendisi üreterek ücreti mukabilinde alıp evinde, ofisinde demleme, memleketine hediye olarak getirme fırsatı buldu.

Çay müstahsillerine kendi elleriyle topladıkları çayları butik bir işletme kurarak içmeye hazır hale getirebileceklerini göstermek adına mini fabrikayı kurduklarını dile getiren ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kurdukları mini fabrikanın yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi gördüğünün altını çizdi. Fabrikayı ziyarete gelen turistlere çay yetiştiremeyecek kadar rağbet gördüğünü dile getiren Alim "Çayın ilk yıllarında, 1940-1950'li yıllarda üreticiler kendi elleriyle topladıkları çaylarını ezerek, kıvırarak çay haline getirip kendileri içtikleri çayı yapıyorlardı. El yapımıyla. Biz de aynı sistemi burada küçük mini bir fabrika kurduk. Üreticilerimize kendilerinin de bu şekilde ufak butik işletme kurarak hem turizme yönelik hem kendilerine yönelik hem bütçelerine katkı anlamında kendi bahçelerindeki çaylarını bu şekilde yapıp piyasaya çok rahat çıkarabileceklerini göstermek için bu denemeleri yaptık. Kaldı ki buradaki arkadaşlar yetiştiremiyor. Burada gelen yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Birçoğu kendileri elleriyle yapmış oldukları çayları satın alıyorlar" dedi.

"Başarılı sonuçlar çıkıyor"

Söz konusu mini fabrikanın ürettiği çayın tamamen doğal olmasının herkesi cezbettiğinin altını çizen Alim "Burada tamamen doğal. Bahçeden 2,5 yaprak toplanıp geliyor. 150 derecede öz suyu alınıyor. Daha sonra kurutuluyor ve içmeye hazır hale geliyor. Herkes kendi çayını yapabilir gibi veya butik işletmeler açabilir gibi çalışmamız var. Bu konuda gerçekten de başarılı sonuçlar çıkıyor. İnsanlar yapımına bunun başladılar bile. İşin aslı zaten bunun elle toplanıyor olması. Normalde ürettiğimiz çaylar fabrikasyon, yani makaslarla bilahare artık son zamanlarda makinelerle toplanıyor" ifadelerini kullandı.

"Farklı bir aroma ortaya çıkıyor"

Elle üretilen her çeşit çayın içiminin ve tadının, dolayısıyla aromasının farklı olduğunu kaydeden Alim "Buradaki işlemler Beyaz İksir dediğimiz beyaz çay; çayın çiçeği dediğimiz çiçek çayı, yeşil çay, oolong çayı, siyah çay hepsi yapılabiliyor. Elle yapılınca bunların çok çok daha farklı lezzeti, içimi her şeyiyle farklı bir aroma ortaya çıkıyor. Herkese öneririz. Yapmak isteyen, görmek isteyen kişilere yardımcı da olabiliriz. Gelip bizim mini fabrikamızla detayları görebilirler" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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