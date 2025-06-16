ÇAYKUR'un Bacasından Çıkan Kömür Tozu Çay Bahçelerine Zarar Veriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Of ilçesindeki ÇAYKUR'a ait çay fabrikasından çıkan kömür tozları, çevre kirliliğine yol açarak çay bahçelerine ve evlere zarar veriyor. Mahalle sakinleri kömür tozundan şikayet ederken, yetkililerden çözüm bekliyor.

Çay fabrikasının bacasından çıkan kömür tozları çay bahçelerine yağıyor

Benzinli çay kesme motorları ile kesilen çayı, çayın üzerinde egzoz kalıntıları bıraktığı için almayan ÇAYKUR, fabrikasının bacasından çıkan kömür tozları ile çay bahçelerine zarar veriyor

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesine bağlı Pınaraltı Mahallesinde bulunan ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının bacasından çıkan kömür tozu çay bahçelerine yağıyor.

ÇAYKUR'a bağlı Karaca Çay Fabrikası'nın bacasından çıkan kömür tozu çay bahçelerinin üzerinde yoğun bir kömür tortusu bırakıyor. Çay bahçelerinin ve evlerinin kömür tozundan çok fazla etkilendiğini belirten mahalle sakinleri tozun yoğun olduğu çay bahçelerinde maske kullanmak zorunda kalıyor. Çevre kirliliğine yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kömür tozuna karşı vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor. ÇAYKUR daha önce fabrika bacasında filtre olduğu yönünde açıklamada bulunmuştu. Buna karşın mahalle sakinleri bacada filtreleme sistemi olmadığını iddia ediyor. Benzinli çay kesme motorları ile kesilen çayı, çayın üzerinde egzoz kalıntıları bıraktığı için almayan ÇAYKUR, fabrikasının bacasından çıkan kömür tozları ile çay bahçelerine kömür tozu tortusu bırakıyor.

"Yıllardır çözüm bulamadılar"

Çay bahçelerinin üzerinin simsiyah kömür tozu kaplandığını söyleyen mahalle sakini Muhammet Akyüz, "Çay bahçesinde yüzümüz, ellerimiz toz oluyor. Fabrikada kömür kullanıldığı için kömür tozu yayılıyor. Evimiz fabrikanın yanında pencere açamıyoruz. Üç gün önce yıkadığımız balkonlar yine toz içinde kalıyor. ÇAYKUR çaya zarar verdiği için benzinli motoru yasakladı. Fakat fabrika bacasından çıkan kömür tozuna yıllardır çözüm bulamadılar. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Daha önce konunun yetkililere bildirildiğini belirten mahalle sakini Nurullah Akyüz, "Resmi olarak şikayetlerimizi yaptık. CİMER'e ilettik. Fabrikada filtreleme sistemi olduğu söylendi. Fakat biz buradan emekli olanlara ve fabrika sistemini bilen büyüklerimize sorduk. Fabrikada filtreleme sisteminin olmadığını dile getirdiler. Biz kimseyi zan altında bırakmak veya kurumları kişileri eleştirmek için bunu talep etmiyoruz. Çay bizim geçim kaynağımız. Çevre ve insan sağlığı için buna bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Fabrikanın yakınından doğalgaz hattı geçiyor. ya fabrikaya iyi bir filtreleme sistemi yada fabrikaya doğalgaz verilerek sisteme entegre edilebilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'dan ayrılan Muslera'nın yeni maaşı belli oldu
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.