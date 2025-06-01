ÇAYKUR, Kontenjan Uygulamasına Geçti: Dekara 25 Kilograma Düştü

ÇAYKUR, Kontenjan Uygulamasına Geçti: Dekara 25 Kilograma Düştü
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ÇAYKUR, çay üreticilerine gönderdiği mesajla kontenjan uygulamasına geçtiğini ve dekara 50 kilogram olarak açıkladığı kontenjanın, Pazar günü itibariyle 25 kilograma düştüğünü duyurdu. Yaş çay hasat sezonunun devam ettiği Doğu Karadeniz’de, çay makinelerinin kullanımı ile toplama verimliliğinin artması dikkat çekiyor.

ÇAYKUR'dan kontenjan uygulaması

RİZE - ÇAYKUR üreticilere gönderdiği kısa mesajla kontenjan uygulamasına geçildiğini ardından kontenjanın dekara 25 kilograma düşürüldüğünü duyurdu.

Doğu Karadeniz'in geçim kaynağı olan çay için 16 Mayıs 2025 tarihinde açılan yaş çay hasat sezonu hız kesmeden devam ediyor. Sezonun açılmasıyla hava şartlarının da iyi gitmesini fırsat bilen üreticiler çay bahçelerine girerek çay toplamaya başladı. Çayını erkenden bitirip çay bahçelerinden çıkmak isteyen üreteciler bu nedenle fabrikalarda izdihama yol açtı. Çay makası ile günde 200-250 kilogram çay toplayan bir çay üreticisinin son yıllarda kullanımı artan çay toplama makineleri ile günde 800 kilogramın üzerinde çay toplaması bu izdihamın en büyük etkenlerinden oldu. 15 günde üreticiden 94 bin ton yaş çay alan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından kontenjan uygulamasına geçildi. İlk olarak randevulu sisteme geçiş yaptığını duyuran ÇAYKUR Cumartesi günü dekara 50 kilogram olarak açıkladığı kontenjanı Pazar günü itibariyle 25 kilograma kadar düştürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CENGİZ YILDIRIM - Ekonomi
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