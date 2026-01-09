Haberler

Çayeli Bakır İşletmeleri, yeni cevher kütlesiyle maden ömrünü 2036'ya kadar uzattı

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, güney cevher kütlesi ile madenin ömrünü 2036 yılına kadar uzattıklarını açıkladı. Yapılan çalışmalar ve geri dönüşüm uygulamaları ile enerji verimliliğinin artırıldığı belirtildi.

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, güney cevher kütlesiyle madenin ömrünü 2036'ya kadar uzattıklarını bildirdi.

Güreşçi, kent merkezindeki otelde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Çayeli ilçesi Madenli beldesinde yaptıkları güzel çalışmaları Türkiye'ye duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

İşletmenin geri dönüştürülebilir atıklarını son 5 yılda yüzde 17 azalttıklarını belirten Güreşçi, "Bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Enerji verimliliği ve daha az enerji kullanımı konusunda çalışmalarımız var. Son 5 yılda elektrik tüketimimizi yüzde 20 azalttık. Ürettiğimiz ve ton başına kullandığımız enerjiyi de son 10 yıldır mütemadiyen azaltıyoruz. Bu da çevre için, karbon ayak izimiz için yaptığımız güzel çalışmalardan biri." dedi.

Güreşçi, 2025'te yaklaşık 12 bin ton saf bakıra denk gelen üretim yaptıklarını, mevcut rezervi korumak ve artırabilmek için sondaj çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getirdi.

Yaklaşık 7 kilometrelik sondaj çalışması yaptıklarını anlatan Güreşçi, şunları kaydetti:

"Bulduğumuz yeni cevher kütlesi ve güney cevher kütlesiyle madenin ömrünü 2036'ya kadar uzattık. Yaptığımız sondaj çalışmalarıyla bir miktar daha, belki birkaç yıl daha artırabiliriz. Bunun için çalışıyoruz. Ayrıca maden biterken bulduğumuz yeni cevher kütlesi, bize daha fazla çalışma yapmak için de motivasyon kaynağı sağladı."

Güreşçi, 2025'te ülke ekonomisine 117 milyon dolar katkı sağladıklarına işaret ederek, "Yerel istihdam ve yerel satın alma politikamızı, ödediğimiz vergileri, maden hakkı ve satın almaları, bunları topladığınız zaman yaptığımız ihracat gelirlerimizin yüzde 80 ila 85'i ülkemizde kalıyor. Bunun önemli bir kısmı da Rize'de kalıyor." diye konuştu.

