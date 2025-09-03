Çay Üreticilerinden Üçüncü Sürgün Uyarısı

RİZE (İHA) – Üreticilerin üçüncü sürgünde ÇAYKUR kotalarını tamamen doldurması gerektiğini belirten Çay Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, bazı özel sektör firmalarının üçüncü sürgünde çay almayacağı veya fabrikalarını kapatacağı söylentisinin olduğunu ifade etti.

Çay üreticilerinin üçüncü sürgüne erken başlayıp çay hasadını zamana yaymalarını gerektiğini dile getiren ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, özel sektöre mahkum olmamak için üreticilerin kotalarını doldurması gerektiğini söyledi.

"Blöf mü yapıyorlar göreceğiz"

Başkan Mavi yaptığı açıklamada, "Kota 600 kilo olarak açıklandı. Üçüncü sürgünde bilindiği gibi rekolte düşüyor. Üçüncü sürgünde 600 kilo kota normaldir. Üreticiler olarak kotamızı doldurup fazla olan çayımızı özel sektöre fazla fiyattan vermeye çalışacağız. Üçüncü sürgünde fazla rekolte olmazsa zaten özel sektör düşük vade ve haftalık ödemelerle çay alabilir. Zaten üçüncü sürgünde verim az olduğu için üretici ÇAYKUR kotasını doldurmak ister. Fakat budama yapmayan ve şehir dışından gelen ve bir an önce çayını kesip gitmek isteyen üreticiler özele sektöre çoğunlukla çay verebiliyor. Bu da diğer müstahsillere olumsuz yansıyor. Üreticilerimize önerimiz ÇAYKUR alım yerlerini açtığında çayımızı toplayıp ÇAYKUR'a satmaya başlayalım. Üçüncü sürgünü 35-40 güne yayalım hem ÇAYKUR zarar etmesin hem üretici zarar etmesin. Bölgemizdeki en büyük özel sektör firmalarından birinin 2-3 tane çay fabrikasını çok fazla stok çayı olduğu gerekçesiyle üçüncü sürgünde kapatacağı söyleniyor. Bazı fabrikalar açmayacaklarını söylüyorlar. Bu da bizi tedirgin ediyor. Kapatan fabrika üreticilerinin çayını kim alacak? Şuan bir belirsizlik var. Blöf mü yapıyorlar gerçek mi söylüyorlar önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi. - RİZE