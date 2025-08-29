Çavuşlar Kavunu Ata Tohumlarıyla Yeniden Canlanıyor

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Çavuşlar Mahallesi'nde, 65 yaşındaki Halil Baykal dedesinden kalan ata tohumlarıyla 'Çavuşlar Kavunu'nu yeniden yetiştirmeyi başardı. Geçmişteki ününe kavuşan kavun, kışlık olarak toplandı ve dostlara hediye edildi.

Halil Baykal, kavunun geçmişte mahallede çok ünlü olduğunu belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde çok ünlüydü. Koyu yeşil oluşu, tatlılığı ve kışın uzun süre askıda dayanabilmesi ile biliniyordu. Zamanla kavun tarlaları üzüm bağlarına dönüştü ve kavunlar kayboldu. Ben her yıl ata tohumundan kendi kavunlarımı yetiştiriyorum. Kışlık olarak ayırdıktan sonra eş ve dostlarıma da veriyorum. Gerçekten eski tadı ve lezzeti korunuyor, ata tohumumu yaşatıyorum." dedi.

Çavuşlar Mahallesi sakinlerinden Mehmet İğdeli ise kavunun dedelerden miras olduğunu vurguladı. İğdeli, "Bu kavun türü 150 yıldan beri mahallemizde yetişiyor. Eskiden kavunlar traktör kasalarıyla satılırdı. Başka yerlerde yetiştirildi ama bizim toprağımız ve havamızın verdiği lezzet ve verim hiçbir zaman aynı olmadı." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
