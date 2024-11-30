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Çavdarhisar'da Çiftçilere Tohum Desteği

Çavdarhisar'da Çiftçilere Tohum Desteği
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Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, mayıs ayında yaşanan doğal afet sonrası tarım ürünlerinden zarar gören çiftçilere toplam 36 bin 850 kilogram buğday ve 4 bin 200 kilogram arpa tohumu hibe etti.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede mayıs ayında yaşanan doğal afet nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından tarım ürünlerinden zarar gören çiftçilere destek sağlamak amacıyla hibe olarak toplam 36 bin 850 kilogram buğday ve 4 bin 200 kilogram arpa tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaymakam Murat Ak, İl Genel Meclis Üyeleri ve ilgili daire amirleri katıldığı teslimat töreninde afetin etkilerini hafifletmek ve çiftçilerin üretimlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla çiftçilere hibe olarak toplamda 36 bin 850 kilogram buğday ve 4 bin 200 kilogram arpa tohumu dağıtıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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