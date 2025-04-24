Çatalca'da 43 Üreticiye Çeltik Tohumu Dağıtıldı

Çatalca'da, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 43 üreticiye 22 ton 200 kilogram çeltik tohumu dağıtıldı.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın yüzde 75 hibe desteğiyle çiftçilere çeltik tohumu temin edildiği belirtildi.

Düzenlenen törenle 43 üreticiye 22 bin 200 kilogram çeltik tohumu verildiği ifade edilen açıklamada, bu tohumlarla 1110 dekarlık alanda üretim yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Törene, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye Başkanı ?Erhan Güzel, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Güngör, Çatalca Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Nuran Gezicier, Çatalca Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yılmaz, Çatalca Ziraat Odası Başkanı Seyit Çetin,? mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Parıldar, burada yaptığı konuşmada, Çatalca'nın İstanbul'un tarımsal üretiminde kritik rolü olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Çatalca, İstanbul'un en geniş tarım arazilerine sahip ilçesi olarak, üretim çeşitliliği ve kapasitesiyle kent tarımının kalbidir. İstanbul'da işlenen 746 bin 139 dekarlık tarım arazisinin 162 bin 163 dekarı Çatalca'da bulunmaktadır. İstanbul'da çeltik üretimi yalnızca Çatalca ilçemizde yapılmaktadır. 2024 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 2 bin 900 dekar alanda çeltik ekimi yapılmış ve 2 bin 30 ton ürün elde edilmiştir. Bu üretimle İstanbul, Türkiye genelinde 15'inci, Marmara Bölgesi'nde ise 7'nci sırada yer almaktadır."

Parıldar, 17 Eylül 2024'te Ormanlı pirincinin coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirterek, "Bu tescil, sadece ürünün kalitesini değil bölgemizin tarımsal mirasını ve kültürel değerlerini de koruma altına almıştır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İstanbul genelinde bitkisel üretim projeleri kapsamında 2021 yılından bu yana yürütülen çalışmaların bütçesinin 62 milyon lira olduğu, bu tutarın 9 milyon 106 bin liralık kısmının yalnızca Çatalca ilçesinde uygulanan projelere ayrıldığı ifade edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bu yıl ilçede 7 yeni projeyi daha hayata geçirmeyi planladığı kaydedildi.