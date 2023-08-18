Çatalca'da 19 Milyon Sigara Filtresi Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde, usulsüz olarak yurda sokulmak istenen 19 milyon 100 bin sigara filtresi ele geçirildiğini duyurdu. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, faaliyetleri şüpheli bulunan 2 firmayı mercek altına aldı.

TİCARET Bakanlığı, İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde, usulsüz olarak yurda sokulmak istenen 19 milyon 100 bin sigara filtresi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, faaliyetleri şüpheli bulunan 2 firmayı mercek altına alındı. Firmaların faturada sahtecilik yaptığı ve kaçak eşyayı Türkiye'ye sokarak dolaylı yollardan kamu zararına sebebiyet verdiği saptandı. Firmaların Muratbey Gümrük Müdürlüğü'nde bulunan TIR'larına yönelik operasyonda, yaklaşık 9 milyon Türk lirası değerinde toplam 19 milyon 100 bin sigara filtresi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor. (DHA)