Haberler

Castrol Ford Team Türkiye Ege Rallisi'nde sezonu galibiyetle açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Marmaris'te düzenlenen Ege Rallisi'nde Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisiyle birinci oldu. Zorlu hava koşullarına rağmen başarılı olan ekip, Dünya Ralli Şampiyonası'na güçlü bir moral kazandı ve Hırvatistan Rallisi için hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, asfalt zeminde gerçekleştirilen yarış, Marmaris'in alışılmış güneşli havasının aksine yoğun yağmur altında koşuldu. Kaygan ve sürekli değişen zemin şartları ekipler için zorlu bir mücadele ortamı oluşturdu.

Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan ve Türkiye'yi Dünya Ralli Şampiyonası'nda temsil eden Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, organizasyona gelecek hafta düzenlenecek Hırvatistan Rallisi öncesinde test amacıyla katıldı. Araç ayarları, sürüş karakteri ve lastik kullanımı üzerine odaklanan ekip, test odaklı yaklaşıma rağmen performansıyla dikkati çekti. İlk etaptan itibaren liderliği ele geçiren Türkkan-Albayrak ekibi, rallinin ilk gününde koşulan tüm etapları kazanarak rakiplerine üstünlük kurdu. Ekip, yarışı en yakın rakibinin 2 dakika 18 saniye önünde ilk sırada tamamladı. Birincilikle Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi, Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde moral kazandı.

Takım, Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan Hırvatistan Rallisi'nde hem puan farkını kapatmayı hem de şampiyonluk yolunda güçlü bir adım atmayı hedefliyor. Rijeka merkezli organizasyon, değişken hava koşulları, yüksek kesimlerdeki kar kalıntıları, çamurlu bölümleri ve sürekli değişen asfalt karakteriyle sezonun zorlu asfalt rallileri arasında yer alıyor.

Son iki sezonda Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden ekip, Acropolis Rallisi'nde de zafere ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak
Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım
Depremde kuruyan su kaynağı yeniden akmaya başladı

Depremde kurumuştu! Yeniden çağlamaya başladı