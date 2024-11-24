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Çarşamba Ticaret Borsası, İstihdama Katkıyı Vurguladı

Çarşamba Ticaret Borsası, İstihdama Katkıyı Vurguladı
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Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Ercan Albayrak'ın fabrikasını ziyaret ederek istihdam ve ekonomik kalkınma konularını ele aldı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fabrikaların istihdama katkı sağlamasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Borsa Meclisi, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ercan Albayrak'ı ziyaret ederek fabrikada yapılan çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundular. Kahvaltı etkinliği ile başlayan ziyaretin devamında Galvanizli Tel ve Çelik Hasır Fabrikasını ziyaret eden Başkan Yılmaz ve Borsa Meclisi, Ercan Albayrak'tan üretim çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yatırım yapan ilk yatırımcılardan biri olan Albayrak'ı tebrik eden Başkan Yılmaz, "Çarşamba OSB'de içerisinde yaklaşık 8 bine yakın kişinin istihdam ettiği bir atmosferde yer alan Albayrak'ın, şehrimizin ekonomik kalkınmasına büyük bir katkı sağlaması ve istihdam fırsatları sunmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi. Ziyarette konuşan Albayrak da 24 saat faaliyet gösteren fabrikalarında 255 kişiye istihdam imkanı sağladıklarını söyledi.

Ziyarette Genel Sekreter Sercan Yaşar, Firma sahibi Ercan Albayrak'a, Çarşamba Ticaret Borsası'nın ilçeye yapmış olduğu projeler ve yatırım faaliyetleri anlatırken, Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz tarımda mücadelenin devam ettiği kahverengi kokarca zararlısının, çiftçiye, zahireciye ve esnafa verdiği zararının boyutlarını aktardı. Ziyarete ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Atsan ve Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık, İlhan Peker, Mehmet Arslan ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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