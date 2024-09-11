Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı: Fındık sezonunda tedbirlerin devam etmesi gerekiyor

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, fındık sezonunda tedbirlerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Onur Can'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, fındık sezonu olması sebebiyle fındık ticaretinde yaşanan olumsuzluklar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Kazım Yılmaz, göreve yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Can'ı tebrik ederek ilçeye sunacağı hizmetlerde başarılar diledi.

Yılmaz, Vergi Usul Kanununa uygun bir şekilde hareket etmeyip piyasada haksız rekabete yol açan ve 'kantarcı' adıyla nitelendirilen, fındık ticareti ile ilişkisi bulunmayan bu kişiler hakkında şikayetlerini göreve yeni başlayan Can'a iletti. Yılmaz, Çarşamba'nın ticaret hayatında karşılaşılan sorunlara değinerek, Çarşamba için önemli bir değer olan fındık ve fındık ticaretinde yaşanan ticari usulsüzlüklere dikkat çekti. Fındık ticareti ile uzaktan yakından ilişkisi bulunmayan kişilerin usulsüz bir biçimde fındık ticareti yapmaya çalıştıklarını dile getirildi. Vergi Usul Kanununa uygun bir şekilde hareket etmeyip piyasada haksız rekabete yol açan ve 'kantarcı' adıyla nitelendirilen, fındık ticareti ile ilişkisi bulunmayan bu kişilerin tespiti için uzun yıllardır Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, 2024 yılı fındık sezonunda tedbirlerin devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyarette fındık ticaretinde yaşanan usulsüzlerin esnafın ve sanayicilerin ortak sıkıntısını oluşturduğunu Başkan Yılmaz'dan dinleyen Komutan Can, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onur Can, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz'a teşekkürlerini iletti. - SAMSUN