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Çarşamba Şeker Fabrikası MKE'ye Devredildi, Savunma Sanayisine Dönüşecek

Çarşamba Şeker Fabrikası MKE'ye Devredildi, Savunma Sanayisine Dönüşecek
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, uzun zamandır kullanılmayan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından büyük bir üretim tesisine dönüştürüleceğini açıkladı. Fabrika, savunma sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik üretim yapacak.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, uzun zamandır kullanılmayan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından büyük bir üretim tesisine dönüştürüleceğini, savunma alanında Türkiye'nin elini daha da güçlendireceğini söyledi.

Çarşamba Şeker Fabrikası, MKE'ye devredildi. Fabrika, savunma sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Orhan Tavlı, "Çarşamba'da uzun zamandır kullanılmayan Şeker Fabrikası; Türk savunma sanayisinin dünya markası, milli gücümüz MKE tarafından büyük bir üretim tesisine dönüştürülecek. Samsun'umuzda yapılacak bu dev yatırım, ilimizin istihdamına ve üretimine ivme kazandıracağı gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin kilit gereksinimlerinin yerli kaynaklarla karşılanmasını sağlayacak ve savunma alanında ülkemizin elini daha da güçlendirecek" dedi.

MKE'nin fabrikaya yapacağı 2 milyar TL'lik yatırımla TSK'nın ihtiyaçları doğrultusunda üretim gerçekleştireceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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