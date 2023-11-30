Çarşamba OSB'de 7 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak

Samsun Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde( Osb ) ilk ruhsatı veren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, " Osb'mizdeki tüm fabrikalar tamamlandığında 7 bin 500 kişiye iş imkanı sağlamış olacağız" dedi.

Çarşamba'yı üretimin ve sanayinin merkezi haline getirmek, istihdamı arttırmak adına 822 bin metrekare alanda hayata geçirilen Çarşamba Osb'de, geçen aylarda açılışı gerçekleştirilen bir fabrikanın 'iş yeri açma ve çalışma ruhsatını', Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, firma sahibi Ahmet Öztürk'e takdim etti. Başkan Doğan diğer fabrikaların da çalışmalarının devam ettiğini belirterek, " Osb'miz 38 fabrikası, 7 bin 500 kişilik istihdamıyla Çarşambamıza, Samsunumuza, ülkemize büyük katma değer sağlayacak" diye konuştu.

"Osb ile emeklerimizin karşılığını alıyoruz"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşambamızdan tüm dünyaya hizmet götüren fabrikamızın ruhsatını takdim ettik. Osb'mizdeki ilk iş yeri açma ve çalışma ruhsatını da böylelikle vermiş olduk. Firma sahibimiz Ahmet Öztürk ve kıymetli oğullarına; Kaymakamımız Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ayhan Sonkaya ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürümüz Mehmet Dalgıç ile birlikte hayırlı olsun dileklerimizi iletip firma ruhsatını takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çarşamba Osb, tüm paydaşlarımız ile beraber büyük emek verdiğimiz, sadece Çarşambamız, Samsunumuz için değil ülke ekonomimize de büyük katkı sağlayacak bir yatırım olarak hayata geçti. Hem TEKSTİLKENT hem Çarşamba OSB ile birlikte Çarşambamız göç alan, üretimin merkezi olan bir kent haline gelecektir. Çarşamba OSB'mizdeki tüm fabrikalar tamamlandığında 7 bin 500 kişiye iş imkanı sağlamış olacağız. TEKSTİLKENT'imizde de 2 bin 500 kişilik bir istihdamdan bahsediyoruz. Üretimin ve sanayinin kenti olma noktasında büyük emekler harcadığımız Çarşambamızda; Organize Sanayi Bölgemiz ve TEKSTİLKENT'imiz ile birlikte 10 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çarşambamıza AŞ ve iş yönüyle önemli kazanımları olacaktır. Kentimize, şehrimize ve milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Çarşamba OSB'de fabrikaların bazıları üretime başladı. Toplamda 38 fabrikanın yer alacağı Çarşamba OSB'de 7 bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Kalifiye personel ihtiyacını da gidermek adına OSB'ye Endüstri Meslek Lisesi kazandırılıyor. Aynı zamanda OSB'de kadın istihdamını da arttırmak adına, ana sınıfı yapılıyor. Çarşamba'nın ve sanayi bölgesinin enerji ihtiyacını da gidermek adına Çarşamba OSB'de trafo merkezi hayata geçirilecek.

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi; Samsun Valiliği, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve Çarşamba Belediyesi paydaşlığında 822 bin metrekare alanda hayata geçiyor. - SAMSUN