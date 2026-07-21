Gübre bayilerine sıkı denetim

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerin güvenilir ürünlere ulaşmasını temin etmek amacıyla gübre bayilerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin güvenilir ve mevzuata uygun tarımsal girdilere ulaşmasını sağlamak amacıyla gübre bayilerindeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerle sahte ve taklit gübre satışının önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen denetimlerde gübrelerin mevzuata uygunluğu, satış ve depolama şartları ile ürünlerin kayıt ve belgeleri titizlikle inceleniyor. Ekipler, üreticilere sunulan tarımsal girdilerin güvenilir ve kaliteli olmasına yönelik kontrollerini belirlenen program kapsamında sürdürüyor.

Denetimlerle sahte ve taklit gübre satışının önüne geçilmesi, haksız rekabetin engellenmesi, tarımsal üretimde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi ile toprak sağlığının korunması amaçlanıyor. Yetkililer, denetimlerin hem üreticinin hem de kayıtlı işletmelerin haklarını korumaya yönelik önemli bir uygulama olduğunu vurguladı.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, güvenilir tarımsal girdilerin kullanımının sürdürülebilir üretim açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Denetimlerin ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı