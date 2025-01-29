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Çarşamba'da Fındık Fiyatları 130-140 TL Arasında Değişiyor

Çarşamba'da Fındık Fiyatları 130-140 TL Arasında Değişiyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık fiyatları 130-140 TL arasında işlem görmekte. Fındık tüccarı Yaşar Çakır, TMO'nun piyasaya fındık sürmesinin fiyatlar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, Şubat ayında 160 TL beklentisinin gerçekçi olmadığını ifade etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık fiyatları 130-140 TL arasında değişiyor.

Çarşamba ilçesinde 50 yıla yakındır fındık tüccarlığı yapan Yaşar Çakır, fındık fiyatları ile ilgili bilgi verdi. Çakır, üreticilerin ve tüccarların piyasayı dikkatli bir şekilde takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, fındıkta TMO'nun adımlarının belirleyici olacağını ifade etti. Şubat ayı ortalarında 'fındık fiyatlarının 160 TL'ye çıkacağına' dair söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çakır, TMO'nun piyasaya fındık sürmesi durumunda fiyat artışlarının durabileceğini belirterek, "Fındık fiyatları yükselişini sürdürüyor ancak Şubat ayı için 160 TL beklentisi gerçekçi değil. Mart ayından sonra bu seviyelere ulaşabilir. Şu anda 50 randıman fındığın fiyatı yaklaşık 130 TL civarında, çürüksüz 53-54 randımanlı fındıkların fiyatı ise 140 TL seviyelerinde. Ancak yükselişi frenleyecek tek şey TMO'nun piyasaya fındık sürmesi. Bu, piyasayı bir nebze soğutabilir. Yine de fındık fiyatları şu anki seviyelerin altına düşmez" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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