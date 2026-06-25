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CarrefourSA, yapay zeka asistanı Alista ile müşteri deneyimini dijitalleştiriyor

CarrefourSA, yapay zeka asistanı Alista ile müşteri deneyimini dijitalleştiriyor
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CarrefourSA, müşterilerine ürün bulma, stok kontrolü, kişiselleştirilmiş öneriler ve tarif yardımı gibi hizmetler sunan yapay zeka asistanı Alista’yı kullanıma sundu. Şirket, 77 ildeki 1250’den fazla mağazasıyla dijital dönüşüm yatırımlarına devam ediyor. Alista, mağazalardaki karekodlar ve yakında internet sitesi üzerinden erişilebilecek.

Carrefoursa, müşterilerinin alışveriş deneyimini kolaylaştırmayı amaçlayan yapay zeka asistanı Alista'yı hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Yeni Nesil Market" vizyonuyla faaliyet gösteren Carrefoursa, 77 ilde 1250'den fazla mağaza ve bayi dahil olmak üzere 15 bine ulaşan çalışanıyla dijital dönüşüm ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) alanındaki yatırımlarına yenisini ekledi.

Müşterilerin kullanımına sunulan Alista, ürün bulma, stok kontrolü, kişiselleştirilmiş ürün önerileri, CarrefourSA Kart sahiplerinin puan bakiyeleri ve kart bilgilerine erişimle geçmiş alışverişlerin görüntülenmesi gibi hizmetler sunuyor.

Uygulama, müşterilerin konumuna göre yakın mağaza bilgilerini paylaşırken, aranan yemeğe veya eldeki malzemelere göre tarif önerilerinde de bulunuyor.

İade politikaları ve sipariş süreçlerine ilişkin sıkça sorulan soruları da bilgi bankasından yararlanarak yanıtlayan Alista, müşterilere alışveriş sürecinde dijital destek sağlıyor.

Mağazalardaki karekodlar aracılığıyla erişilebilen Alista'nın, şirketin internet sitesi üzerinden de kullanıma sunulması planlanıyor.

"Daha hızlı ve verimli bir iletişim süreci sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Dijital Teknolojiler ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Burçin Çelik, değişen ihtiyaçları dikkate alarak müşterilere çözüm sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Çelik, CarrefourSA'nın teknoloji yatırımlarını ve müşteri deneyimini güçlendirmeye yönelik adımları sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni yapay zeka asistanımız Alista, bir asistanın ötesinde, müşterilerimizin alışveriş yolculuğundaki en akıllı yol arkadaşı olarak hayata geçirildi. Alista ile müşterilerimiz ürünlerin stok durumunu kontrol edebilecek, geçmiş alışveriş detaylarına ulaşabilecek ve hatta elindeki malzemelere göre pratik yemek tarifleri alabilecekler. Yeni Nesil Market anlayışımızı yapay zeka ile birleştirerek, her noktada daha hızlı ve verimli bir iletişim süreci sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
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