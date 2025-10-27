CarrefourSA, Ordu'nun Katkısız Lezzetlerini Müşterilere Sunuyor

CARREFOURSA, Ordu'nun katkısız lezzetlerini müşterileri ile buluşturduğunu duyurdu.

Carrefoursa'dan yapılan açıklamada, " Ordu'nun Aybastı ve Kabataş ilçeleri arasında kurulan SÜTMAR Süt Ürünleri Tesisi, yaklaşık 3 bin üretici ailenin sütünü işleyerek hem çiftçiye ekonomik katkı sağlıyor hem de sağlıklı ve katkısız ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Tesis, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda üreticilere dağıttığı büyükbaş hayvanların sütlerini de işleyerek tam bir yerli üretim zinciri oluşturdu" denildi.

SÜTMAR üretimi peynir ve tereyağı ürünleri Türkiye genelinde satışa sunuldu. Carrefoursa'larda Gürata markası altında Gürata Eski Kaşar, Kolot Peyniri, Taze Kaşar, Tereyağı ve Göbek Kaşar çeşitleri CarrefourSA raflarında yer alıyor.

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Yerel üreticilere sunduğumuz katkı, CarrefourSA'nın güçlü dağıtım ağıyla daha geniş kitlelere ulaşma fırsatına dönüşüyor. Gürata iş birliğimiz bunun en güzel örneklerinden biri. Doğrusu CarrefourSA'da vizyonumuzla, yerel ürünlere destek veriyor, CarrefourSA gücüyle pazar hacmini büyütüyor ve yerel üreticilerimizin emeklerini müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Böylece hem üreticinin gelirini artırıyor hem de müşterilerimize güvenilir, katkısız ve doğal ürünler sunuyoruz" dedi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi sadece ürün işleme değil, üretimi artırma konusunda da aktif rol alıyor. Binlerce dekar alanda çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği verilerek süt üretimi sürdürülebilir hale getirildi. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in "Ordu'yu zenginleştiriyoruz" mottosu ile hayata geçirdiği bu çok yönlü kırsal kalkınma modeli, hem üreticiyi güçlendiriyor hem de Ordu'nun doğal ürünlerini Türkiye ile buluşturuyor.

"Türkiye'nin dört bir yanında raflara giren Aybastı Eski Kaşarı, Kolot Peyniri ve Tereyağı, tamamen katkısız, yerli üretim ve denetimden geçmiş ürünler olarak öne çıkıyor. Yerel üreticiler için güçlü bir pazar oluşturan bu sistem, genç çiftçilerin köyde kalmasını sağlarken kentteki tüketiciye de sağlıklı ürün sunuyor.

"Ordu Büyükşehir Belediyesi, süt üretiminde kaliteyi artırmak ve üreticinin ürününü sağlıklı koşullarda saklamasını sağlamak için il genelinde 'Süt Evleri' kurdu. Ayrıca üreticilere modern süt tankları dağıtılarak hijyenik ve uzun ömürlü depolama imkanı sunuldu. Böylece hem üreticinin geliri arttı hem de işlenen süt ürünlerinin raf ömrü ve kalitesi güvence altına alındı."