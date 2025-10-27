Haberler

CarrefourSA, Ordu'nun Katkısız Lezzetlerini Müşterilere Sunuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CarrefourSA, Ordu'nun SÜTMAR Süt Ürünleri Tesisi ile yerel üreticilerin sütünü işleyerek katkısız ürünler sunuyor. Tesis, yerli üretim zinciri oluşturarak hem çiftçilere ekonomik katkı sağlıyor hem de sağlıklı gıda seçenekleri sunuyor.

CARREFOURSA, Ordu'nun katkısız lezzetlerini müşterileri ile buluşturduğunu duyurdu.

Carrefoursa'dan yapılan açıklamada, " Ordu'nun Aybastı ve Kabataş ilçeleri arasında kurulan SÜTMAR Süt Ürünleri Tesisi, yaklaşık 3 bin üretici ailenin sütünü işleyerek hem çiftçiye ekonomik katkı sağlıyor hem de sağlıklı ve katkısız ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Tesis, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda üreticilere dağıttığı büyükbaş hayvanların sütlerini de işleyerek tam bir yerli üretim zinciri oluşturdu" denildi.

SÜTMAR üretimi peynir ve tereyağı ürünleri Türkiye genelinde satışa sunuldu. Carrefoursa'larda Gürata markası altında Gürata Eski Kaşar, Kolot Peyniri, Taze Kaşar, Tereyağı ve Göbek Kaşar çeşitleri CarrefourSA raflarında yer alıyor.

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, "Yerel üreticilere sunduğumuz katkı, CarrefourSA'nın güçlü dağıtım ağıyla daha geniş kitlelere ulaşma fırsatına dönüşüyor. Gürata iş birliğimiz bunun en güzel örneklerinden biri. Doğrusu CarrefourSA'da vizyonumuzla, yerel ürünlere destek veriyor, CarrefourSA gücüyle pazar hacmini büyütüyor ve yerel üreticilerimizin emeklerini müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Böylece hem üreticinin gelirini artırıyor hem de müşterilerimize güvenilir, katkısız ve doğal ürünler sunuyoruz" dedi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ordu Büyükşehir Belediyesi sadece ürün işleme değil, üretimi artırma konusunda da aktif rol alıyor. Binlerce dekar alanda çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği verilerek süt üretimi sürdürülebilir hale getirildi. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in "Ordu'yu zenginleştiriyoruz" mottosu ile hayata geçirdiği bu çok yönlü kırsal kalkınma modeli, hem üreticiyi güçlendiriyor hem de Ordu'nun doğal ürünlerini Türkiye ile buluşturuyor.

"Türkiye'nin dört bir yanında raflara giren Aybastı Eski Kaşarı, Kolot Peyniri ve Tereyağı, tamamen katkısız, yerli üretim ve denetimden geçmiş ürünler olarak öne çıkıyor. Yerel üreticiler için güçlü bir pazar oluşturan bu sistem, genç çiftçilerin köyde kalmasını sağlarken kentteki tüketiciye de sağlıklı ürün sunuyor.

"Ordu Büyükşehir Belediyesi, süt üretiminde kaliteyi artırmak ve üreticinin ürününü sağlıklı koşullarda saklamasını sağlamak için il genelinde 'Süt Evleri' kurdu. Ayrıca üreticilere modern süt tankları dağıtılarak hijyenik ve uzun ömürlü depolama imkanı sunuldu. Böylece hem üreticinin geliri arttı hem de işlenen süt ürünlerinin raf ömrü ve kalitesi güvence altına alındı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı

Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, 7 yaşındaki oğlu yaşam mücadelesi veriyor

Komşu kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Görüntü İran'dan! Ahlak polisi çekildi, kadın erkek birlikte eğlendi

Şeriat ülkesinden ezber bozan görüntü
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Tarlada yanmış cesedin sırrı '3 anahtar' ile çözüldü

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.