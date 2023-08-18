Perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, online market uygulamasını yeniledi. Dijitalleşme yatırımları devam eden marka, müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor.

20 bin çeşitten fazla ürün ve farklı ödeme seçenekleriyle online alışveriş deneyimi sunan Carrefoursa, Online Market uygulamasını yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 30 yıldır organize gıda perakende sektöründe öncü çalışmalara imza atan Carrefoursa, "Yeni Nesil Market" vizyonuyla doğru ürünü, doğru üreticiden alarak doğru kalite ve doğru fiyatla müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en köklü topluluklarından Sabancı Holding ve dünyanın en büyük perakende zincirlerinden Carrefour'un ortak iştiraki olarak 52 ilde 900'den fazla mağazası ve 11 bine yakın çalışanı ile mağazalarının yanı sıra CarrefourSA online Marketi'nden de her gün yüzbinlerce kişiye hizmet veren CarrefourSA, daha iyi bir müşteri deneyimi için Online Market uygulamasını yeniledi.

Dijitalleşme yatırımları devam ediyor

360 derece pazarlama ve iletişim çalışmalarıyla birlikte yılda 164 milyon ziyaretçiye hizmet veren CarrefourSA, yıl boyunca gerçekleştirdiği dijital platform kullanım ve alışveriş trendleri analizleriyle müşterilerini daha yakından tanıyarak ihtiyaç duydukları konforlu online alışveriş deneyimini geliştirmeye devam ediyor.

Son 3 yılda değişen alışveriş alışkanlıklarını öngörerek e-ticaret ve dijitalleşme üzerine yaptığı yatırımları sürdüren CarrefourSA, online alışveriş kanallarında önemli bir büyüme elde ediyor. 2023'ün ilk 6 ayında e-ticarette 1 milyona yakın yeni kartlı müşteri kazanarak 9,5 milyon sadakat kartlı müşteriye ulaşan CarrefourSA, aynı zamanda online alışveriş süreçlerini kolaylaştırmak için ödeme sistemlerinin skalasını da sürekli olarak genişletiyor, kredi kartıyla ve kapıda nakit ödemenin yanı sıra çeşitli ödeme sistemleri ile iş birliklerini de hayata geçiriyor.

Kullanıcı dostu arayüz

E-ticaret sistemi ile Türkiye'nin her tarafında gönderim yapabilen CarrefourSA, bu alandaki yatırımları kapsamında gıda ve gıda dışı 20 bin çeşitten oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunan CarrefourSA Online Market uygulamasını da yenileyerek kullanıcı dostu arayüzü ve farklı ödeme seçenekleri ile müşterilerine çok daha konforlu, güvenilir ve erişilebilir bir alışveriş deneyimi sunuyor.

CarrefourSA, yenilenen uygulama kapsamında hayata geçirdiği kampanyasıyla 11-20 Ağustos'ta yenilenen CarrefourSA Online Market uygulaması üzerinden yapılan ilk 1.000 TL'lik alışverişe de 100 TL CarrefourSA puan hediye ediyor.

Müşterisini dinleyen uygulama

Sunduğu ürünlerin tedarikinden müşteriye ulaştırılmasına kadar tüm süreçlerde dijital altyapıları verimli ve doğru kullanacağı çalışmaları hayata geçiren CarrefourSA, "Müşterinin iletişim kurmak istediği yerde olmalıyız" bakış açısıyla yeni iletişim kanallarını da dijitalleşme stratejisi içerisine entegre ediyor.

İletişim ve destek birimlerini yeniden yapılandırarak tamamen müşteri geri bildirimi ve taleplerine hızlı çözüm bulmak üzerine odaklanan marka, dijital ve teknolojik altyapısıyla buradaki gelişimi müşteri iletişim trend ve eğilimleri doğrultusunda yönetmeye devam ediyor.