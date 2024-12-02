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CarrefourSA, MAPIC Awards 2024'te En İyi Perakende İnovasyonu Ödülünü Kazandı

CarrefourSA, MAPIC Awards 2024'te En İyi Perakende İnovasyonu Ödülünü Kazandı
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CarrefourSA, 'Greenwise Energy Usage Transition and Reduction for CarrefourSA' projesi ile MAPIC Awards 2024'te 'En İyi Perakende İnovasyonu & Yapay Zeka Projesi' ödülünü kazandı. Şirket, sürdürülebilirlik ve yapay zeka odaklı bu projeyle enerji tüketimini optimize ederek önemli bir başarılara imza attı.

Carrefoursa, 'Greenwise Energy Usage Transition and Reduction for CarrefourSA' projesi ile MAPIC Awards 2024'te, 'En İyi Perakende İnovasyonu & Yapay Zeka Projesi' ödülünü kazandı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 'Greenwise Energy Usage Transition and Reduction for CarrefourSA' projesi ile uluslararası arenada önemli bir başarıya gösterdi. MAPIC Awards 2024'te 'En İyi Perakende İnovasyonu & Yapay Zeka Projesi' ödülünü kazanan CarrefourSA'nın Türkiye'de bu kategoride ödül alan tek organize gıda perakende markası olduğu açıklandı.

Uluslararası perakende ve ticaret sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan MAPIC Awards, her yıl sektördeki en yenilikçi ve etkili projeleri ödüllendiriyor. Bu yıl, 150'den fazla projenin yarıştığı ödül programı, sürdürülebilirlik ve yapay zeka odaklı girişimlerin gelecekteki etkisini vurguladı. Şirket ise yenilikçi enerji yönetim sistemiyle bu önemli ödüle layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre şirket, Florawise iş birliğiyle hayata geçirdiği 'Greenwise Energy Usage Transition and Reduction for CarrefourSA' projesiyle, enerji tüketimini optimize etmek ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla otonom yapay zeka (AI) teknolojilerini kullanan yenilikçi bir çözüm sunuyor. Mağazalarında enerji tüketim modellerini analiz eden sistem ile dış çevresel koşullar ve iç değişikliklere göre HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme), soğutma ve aydınlatma sistemlerini gerçek zamanlı olarak optimize ederek yüzde 20 enerji tasarrufu sağlayan şirket, proje kapsamında 29 bin ton karbon salınımını engellemeyi başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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