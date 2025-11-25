Cargill Fabrikasından Yükselen Kirli Duman Bursa'nın Gökyüzünü Griye Boyadı
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Cargill fabrikasının bacalarından çıkan yoğun duman, gökyüzünü gri renge dönüştürdü. Bursalılar, sosyal medyada tepki göstererek firmanın çevre kirliliğine karşı önlem almasını talep etti.
Gıda, yem ve endüstriyel ürünler üzerine faaliyet gösteren ABD'li Cargill firmasının Bursa fabrikasından çıkan dumanlar gökyüzünü griye boyadı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kurulu fabrikanın bacalarından çıkan yoğun duman, kirli bir görüntü oluşturdu. Gökyüzünü maviden griye dönüştüren dumanlara Bursalılar sosyal medya hesaplarından tepki göstererek, firmaya işlem yapılması çağrısında bulundu.
Cargill'in çevre kirliliğine yol açtığı iddiaları, Bursa'da zaman zaman gündeme gelerek çok tepki çekiyor. Firmanın İznik Gölü suyunu da kullandığı iddiaları günlerdir tartışılıyor. - BURSA