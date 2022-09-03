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Çankırı haberi | Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde ilk firma temel atıyor

Ekonomi Haberleri

Çankırı haberi | Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde ilk firma temel atıyor

Edinilen Çankırı haberine göre Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde hafriyat çalışmalarının başladığını, ilk firmanın 29 Ekimde temel atacağı müjdesini verdiler.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde hafriyat çalışmalarının başladığını, ilk firmanın 29 Ekimde temel atacağı müjdesini verdiler.

Sanatçı Elif Buse Doğan konserinde sahneye çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, özellikle ilçede devam eden alt yapı çalışmaları, GES projesi, orta ölçekli sanayi kurulumu, başta olmak üzere çalışmalar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Doğan, daha sonra Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve Emet-Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Başkanı Abdülaziz Çıbuk ile Başkan Yardımcısı Ali Er'i sahneye davet etti. Başkanlar sanayi bölgesinde yol ve hafriyat çalışmalarının başladığını ifade ederek, ilk firmanın 29 Ekimde temel atacağı müjdesini verdiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Fatih Çalışkan Hüseyin Doğan Hisarcık Emet Ekonomi Haberler

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