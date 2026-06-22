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Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 76 bin 614 oldu

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TÜİK verilerine göre, Çankırı'da Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 76 bin 614 olarak açıklandı. En büyük payı yüzde 36,2 ile otomobil alırken, Mayıs'ta kaydı yapılan 319 aracın yüzde 59,9'unu motosiklet oluşturdu. Geçen yılın aynı ayına göre kayıtlı taşıt sayısında 214 adet azalış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan istatistiklere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayında 76 bin 614 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Çankırı'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 76 bin 614 oldu. Bu taşıtların yüzde 36,2'sini otomobil, yüzde 23,2'sini traktör, yüzde 22,5'ini motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, 0,5'ini ise özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.

Çankırı'da Mayıs ayında 319 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan toplam 319 adet taşıt içinde motosiklet yüzde 59,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile otomobil, yüzde 10,7 ile traktör ve yüzde 6,9 ile kamyonet, takip etti.

Öte yandan, Çankırı'da Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 214 adet azaldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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