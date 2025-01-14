Üye Girişi
Haberler
Bahçeli: DEM'in İmralı ile yapacağı ikinci görüşme sonrasında PKK'nın bittiği şartsız açıklanmalı

Bahçeli'den tarihi çağrı! Öcalan'a yapılacak 2. ziyareti işaret etti
Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Verdiği müjdelerden kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti
ÖTV muafiyeti Meclis gündeminde: İşte vergisiz alınabilecek 12 araç modeli

Hurdasını getiren bu 12 araç modelini vergisiz satın alabilecek
Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi! Türk şarkıcı video paylaştı

Los Angeles yangınıyla ilgili en büyük komplo teorisi

CANiK, 2025'te İhracat Hedefini Artırıyor

CANiK, 2025'te İhracat Hedefini Artırıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, 2025 yılı için ihracat hedeflerini yükseltmek amacıyla 5 kıtada düzenlenecek 17 uluslararası fuara katılacak. Ocak ayında ABD ve İngiltere'deki önemli etkinliklerde yeni ürünlerini sergileyecek.

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, 2025'te ihracat hedeflerini artırmak amacıyla pek çok küresel etkinlikte ürünlerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ihracatını dolar bazında yüzde 28 artıran SYS Grup şirketleri, yıl boyunca 5 kıtada düzenlenecek 17 uluslararası fuara katılarak küresel pazardaki etkinliğini artırmayı planlıyor.

Şirket ilk olarak ocakta ABD'deki dünyanın en büyük hafif silah fuarı olan SHOT Show ve İngiltere'deki zırhlı kara araçları etkinliği IAV 2025'e katılacak.

ABD'de ilk 5 marka arasında yer alan CANİK, 21-24 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek SHOT Show'da hem yeni ürünlerini tanıtacak hem de pazarındaki güçlü konumunu pekiştirecek.

IAV 2025 ise 21-23 Ocak'ta Londra'da gerçekleştirilecek. Grup şirketleri, zırhlı kara araçları ve savunma ekipmanlarının tanıtıldığı bu etkinlikte, yüksek teknoloji uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ve AEI Systems'ın dünyaca meşhur orta kalibre toplarının yanı sıra CANiK'in 12.7x99 mm uçaksavar ailesinin tüm ürünleri M2 QCB, M2F ve M3'e kadar geniş bir ürün yelpazesini sergileyecek. SYS bünyesindeki AEI Systems ve UNIROBOTICS gibi markalar, etkinlikte işbirliği fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2025'te 250 milyon dolarlık konsolide ciro hedeflediklerini bildirdi.

Aral, bunun 200 milyon dolarlık kısmının Türkiye'deki üretimlerden gelmesini beklediklerini vurgulayarak, "Üç kıtada, 7 tesisimizde ürettiğimiz hem sivillere hem platform üreticilerine hem de devletlere hitap eden ürünlerimizi etkinlik ve fuarlar ile son kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Ocak ayında da ABD'de sivil pazara odaklı bir etkinlik gerçekleştirirken, İngiltere'de tamamen platform üreticilerine ve devletlere odaklı bir etkinlik gerçekleştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

2022'de SYS Grup bünyesine katılan Birleşik Krallık merkezli AEI Systems'ın, küresel çapta etkinliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Aral, şirketin IAV Fuarı'nda da yoğun iş birliklerine imza atmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Grup olarak savunma sektöründe ekosistem algısını, uluslararası düzeyde en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla yeni proje ve işbirlikleri için mücadele ediyoruz. SHOT SHOW'da gerçekleştireceğimiz tanıtımlarla da ABD pazarındaki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. 2024'te elde ettiğimiz ihracat başarısının ardından, yeni yılda dünya çapında daha büyük bir etki yaratmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
img

AVM'de kan donduran olay! Merdivenden inenler hemen telefona sarıldı
img

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
img

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

Duruşma karıştı! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk ziyaret

Tarihi ziyaret duyuruldu! Türkiye'ye geliyorlar
Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası

Menzil Cemaati'nde büyük kavga! Taşlar sopalar havada uçuştu
Ailesi kızlarının organlarını el sallayarak uğurladı! O anlarda gözyaşları sel oldu

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
MEB'den özel okullara yönelik önemli değişiklik

Bu 3 gruba dahil olanlar özel okullarda ücretsiz eğitim alabilecek
Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor

Bu kareye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2025: İstanbul barajlarında son durum nedir? ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI ATAMA | 2025 Öğretmen mazeret atamaları ne zaman açıklanacak? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli! ÖTV muafiyeti olan araçlar hangileri? Vergisiz alınabilecek 12 araç modeli nedir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? GÜLERMAK HALKA ARZ | Gülermak ne zaman işlem görecek? GLRMK kaç lot verdi? Mert Demir ne dedi? Serenay Sarıkaya ile Mert Demir reklam ilişkisi mi? Bedia Ener evli mi, çocuğu var mı? Bedia Ener Öztep 70 yaşında hayatını kaybetti! 14 OCAK BİM KATALOĞU 2025 | BİM AKTÜEL kataloğunda neler var? Bugün BİM'de hangi ürünler olacak? Kadınları bayıltıp taciz eden taksi sürücüsü kimdir? Taksici tutuklandı mı, olay ne? Yaprak Dökümü oyuncularından kim öldü? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.