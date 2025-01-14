CANiK, 2025'te İhracat Hedefini Artırıyor

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, 2025'te ihracat hedeflerini artırmak amacıyla pek çok küresel etkinlikte ürünlerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ihracatını dolar bazında yüzde 28 artıran SYS Grup şirketleri, yıl boyunca 5 kıtada düzenlenecek 17 uluslararası fuara katılarak küresel pazardaki etkinliğini artırmayı planlıyor.

Şirket ilk olarak ocakta ABD'deki dünyanın en büyük hafif silah fuarı olan SHOT Show ve İngiltere'deki zırhlı kara araçları etkinliği IAV 2025'e katılacak.

ABD'de ilk 5 marka arasında yer alan CANİK, 21-24 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek SHOT Show'da hem yeni ürünlerini tanıtacak hem de pazarındaki güçlü konumunu pekiştirecek.

IAV 2025 ise 21-23 Ocak'ta Londra'da gerçekleştirilecek. Grup şirketleri, zırhlı kara araçları ve savunma ekipmanlarının tanıtıldığı bu etkinlikte, yüksek teknoloji uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ve AEI Systems'ın dünyaca meşhur orta kalibre toplarının yanı sıra CANiK'in 12.7x99 mm uçaksavar ailesinin tüm ürünleri M2 QCB, M2F ve M3'e kadar geniş bir ürün yelpazesini sergileyecek. SYS bünyesindeki AEI Systems ve UNIROBOTICS gibi markalar, etkinlikte işbirliği fırsatlarını artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2025'te 250 milyon dolarlık konsolide ciro hedeflediklerini bildirdi.

Aral, bunun 200 milyon dolarlık kısmının Türkiye'deki üretimlerden gelmesini beklediklerini vurgulayarak, "Üç kıtada, 7 tesisimizde ürettiğimiz hem sivillere hem platform üreticilerine hem de devletlere hitap eden ürünlerimizi etkinlik ve fuarlar ile son kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Ocak ayında da ABD'de sivil pazara odaklı bir etkinlik gerçekleştirirken, İngiltere'de tamamen platform üreticilerine ve devletlere odaklı bir etkinlik gerçekleştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

2022'de SYS Grup bünyesine katılan Birleşik Krallık merkezli AEI Systems'ın, küresel çapta etkinliğini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Aral, şirketin IAV Fuarı'nda da yoğun iş birliklerine imza atmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Grup olarak savunma sektöründe ekosistem algısını, uluslararası düzeyde en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla yeni proje ve işbirlikleri için mücadele ediyoruz. SHOT SHOW'da gerçekleştireceğimiz tanıtımlarla da ABD pazarındaki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. 2024'te elde ettiğimiz ihracat başarısının ardından, yeni yılda dünya çapında daha büyük bir etki yaratmayı amaçlıyoruz."