Çanakkale ve İstanbul Özel Endüstri Bölgelerinde Sınır Değişiklikleri

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ'nin Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırlarını değiştirdiğini ve Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ için İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne yeni alan eklendiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
