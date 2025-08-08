Çanakkale ve İstanbul Özel Endüstri Bölgelerinde Sınır Değişiklikleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ'nin Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırlarını değiştirdiğini ve Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ için İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne yeni alan eklendiğini duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ Çanakkale Özel Endüstri Bölgesi'nin sınırları değiştirildi.
Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne de alan ilave edildi.
Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi