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Çanakkale Havalimanı'nda 9 Ayda 144 Bin Yolcu Taşındı

Çanakkale Havalimanı'nda 9 Ayda 144 Bin Yolcu Taşındı
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Çanakkale Havalimanı, yılın 9 ayında toplam 144 bin 952 yolcuya hizmet verirken, uçak trafiği 4 bin 671'e ulaştı. Eylül ayında ise 19 bin 858 yolcu ve 536 uçak hareketi kaydedildi.

Çanakkale Havalimanı'nı yılın 9 ayında 144 bin 952 yolcunun yararlandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de geçen ay yolcu trafiği 19 bin 858 oldu.

Eylül ayında, Çanakkale Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç ve dış hatlarda toplam 536'ya ulaştı.

Kargo, posta ve bagajı kapsayan yük trafiği ise yine geçen ay toplam 71 ton olarak hesaplandı.

Yılın 9 ayında Çanakkale Havalimanı 144 bin 952 yolcu ile 4 bin 671 uçağa hizmet verdi. Bu süreçte taşınan yük trafiği 678 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Ekonomi

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