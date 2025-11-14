Çanakkale'de Tarımsal Sulama İçin Yaykın Göleti Tamamlandı

Çanakkale'de tarımsal sulama için kullanılacak Yaykın Göletinin yapımı tamamlandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarımsal sulama için kullanılacak Çanakkale-Çan Yaykın Göleti tamamlandı. Tarımın desteklenmesi ve tarımsal sulama faaliyetleri amacıyla yapılan gölet 464 bin 909 su depolama kapasitesine sahip. Gölet bölgedeki 700 dekar tarım arazisine ilave sulama sahası kazandıracak.

Çanakkale için müjdeli haberi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "464 bin 909 metreküp su depolama kapasitesiyle 700 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak gölet, bölge üretimine can suyu olacak. DSİ'nin suya yön veren projelerinine her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE