Haberler

Çanakkale'de Tarımsal Sulama İçin Yaykın Göleti Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde inşa edilen 464 bin 909 metreküp su depolama kapasitesine sahip Yaykın Göleti, bölgedeki 700 dekar tarım arazisine ek sulama imkanı sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, göletin bölge üretimine katkıda bulunacağını açıkladı.

Çanakkale'de tarımsal sulama için kullanılacak Yaykın Göletinin yapımı tamamlandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarımsal sulama için kullanılacak Çanakkale-Çan Yaykın Göleti tamamlandı. Tarımın desteklenmesi ve tarımsal sulama faaliyetleri amacıyla yapılan gölet 464 bin 909 su depolama kapasitesine sahip. Gölet bölgedeki 700 dekar tarım arazisine ilave sulama sahası kazandıracak.

Çanakkale için müjdeli haberi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "464 bin 909 metreküp su depolama kapasitesiyle 700 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak gölet, bölge üretimine can suyu olacak. DSİ'nin suya yön veren projelerinine her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü

Komşu da aynı acıyı yaşadı, Rusya'da savaş uçağı düştü
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Metrobüs durağında akıl almaz olay: Engelli vatandaş feci şekilde can verdi

Engelli vatandaş metrobüs durağında feci şekilde can verdi
2026 ÖSYM sınav takvimi belli oldu

ÖSYM duyurdu, milyonlarca kişinin beklediği sınav tarihleri belli oldu
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
2 çocuğun ölümüne neden olan iş yeri süresiz mühürlendi

2 çocuğu hayattan koparan işletme için gereken yapıldı
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Dev holdingin 20 grup şirketine kayyum atandı
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.