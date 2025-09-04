Çanakkale'de Kırtasiye Alışverişi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Okulların başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiye alışverişine başladı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül itibariyle başlayacak. Çanakkale'de veliler ise kırtasiye alışverişine erkenden başladı. Veliler, çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinde listelerle çocuklarıyla beraber kırtasiyelerin yollarını tuttu.

Fiyat aralığı müşterinin tercihine göre değişiyor

Çanakkale'nin büyük kırtasiye mağazası işletmecisi olan Burak Gün (34), 25 Temmuz'da yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek "Bütçeye göre müşterimizin tercihine göre değişiyor. Yaklaşık 3 bin, 3 bin 500 liraya da çantasıyla birlikte kırtasiye alışverişini de yapan var. Standart düzeyde, çanta almazsa eğer müşteri; defterini, kalemini, silgisini, boyasını, pastel boyasını ortalama bin lira gibi afaki bir fiyat olmadan tamamlayabiliyor şuan. Ufak bir ihtiyaç listesi dersek silgisi, kalemtıraşı, küçük not defteri, ufak tefek şeyleri ortalama bin lirayı bulacaktır. Çanta, matara vesaire gibi biraz daha fazla yada farklı bir ihtiyaçları varsa orada rakamlar ihtiyaca, ürün çeşitliliğine, içeriğine göre değişiyor. Çelik matara olduğu zaman biraz daha farklı oluyor, BPA içermeyen sağlıklı ürün dediğimiz ürünler olduğu zaman biraz daha fiyatlar değişiyor" dedi.

Fiyatlar kırtasiyecilerin ve velilerin yüzünü güldürdü

Fiyatlardan müşterilerin memnun olduğunu belirten işletmeci Gün, "Geçen yıla oranla kırtasiye sektöründe özellikle bahsetmem gerekirse geçen yılla hemen hemen fiyatlarımız aynı. Örneğin geçen yıl 200 lira tavsiye edilen satış fiyatı olan bir kuru boya bu sene 180 lira tavsiye edilir satış fiyatı olarak belirlendi. Müşterilerimiz bu yılki fiyatlardan oldukça memnun" diye konuştu.

'Kırtasiye ürünleri kırtasiyeciden alınmalıdır'

Kırtasiye ürünlerinin güvenlik açısından kırtasiye işletmelerinden alınması gerektiğini vurgulayan Gün, "Öncellikle şunu belirtmek istiyorum, kırtasiye ürünleri kırtasiyeciden alınmalıdır. Genle vurarak söylüyorum bir kırtasiye alışverişi yapılacaksa kırtasiye dükkan, mağaza ve firmalarından yapılması taraftarıyım. Marketlerden, internetten, kırtasiyeciliğe kayıtlı olmayan firmalardan, faturasız fişsiz, belgesiz, özellikle CE belgesi yoksa kesinlikle ürün alınmamalıdır. Kanserojen madde içeriği özellikle boya grubunda, fon kartonu grubunda yüksek oranda o yüzden bu konuda kırtasiyelerimizde satılan ürünlerin tamamen güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Biz velilerimizden rica ediyoruz, lütfen kırtasiye alışverişlerini hem kırtasiye esnafının desteklenmesi, ayakta kalması açısından hem sağlıklı ürünlerin tercih edilmesi açısından kırtasiyelerimizden alınmasından yanayız. Çağımız gereği a marka ürünün fason üretimi dediğimiz sahtesi de yapılabiliyor. Bunlar farklı pazarlarda, internette, marketlerde satılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kızlarını alıp kırtasiye alışverişine gelen Büşra Keçici (35), "Eğitim-öğretim yılı başladı. Kızlarımızı alışveriş yapmaya geldik. Fiyatlar gayet güzel. Uygun bence o kadar pahalı değil. Geçen seneye göre her şeye zam olduğu gibi burada da zam var ama bu kadar fark edilmiyor" şeklinde konuştu.

Sağlıklı kırtasiye ürünlerine ulaşmak isteyen Seren Ulus (34), kırtasiye seçimini iyi yaptığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "1'inci sınıfa başlıyor kızım o yüzden çok heyecanlıyız. Baya yüklü bir listeyle geldik, hazırlık yapıyoruz. Biraz zorlu çok ilgi çekici şeyler olduğu için her şeyi almaya çalışıyor. Daha çok onun ilgisini çekecek kapağı olan, daha onu motive edecek şekilde ürünler seçiyoruz 1'inci sınıf olduğu için. Zaten belirli listeler var biz sadece onun ilgisini çekecek şeylere göre seçimler yapıyoruz. Sağlık açısından şu şekilde yani burada olan ürünlerin kontrollü olduğunu düşündüğüm için bir kontrol yapmadım açıkçası. Kırtasiye seçerken ona dikkat ettim, o yüzden de ayrıntılı bir şekilde bakmadım."

Ailesiyle alışverişe gelen küçük Mila Özdoğan ise mikrofonlara duyduğu sevinci böyle anlattı: "Bazıların para yetmedi çünkü kırtasiyeyi satın almak istiyorum. Aslında her şeyi çok seviyorum; kalem, defter, kalemtıraş, silgi, çıkartma. Okul alışverişi yapmaya geldim, annemle babamla birlikte. Defter ve kitaplarımı aldığım için çok mutluyum. Kullanmak için heyecanlanıyorum." - ÇANAKKALE