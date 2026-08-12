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Semizoğlu ÇTSO Başkanlığına Aday

Semizoğlu ÇTSO Başkanlığına Aday
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İş insanı Şakir Semizoğlu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) başkanlığına adaylığını açıkladı.

İş insanı Şakir Semizoğlu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) başkanlığına adaylığını açıkladı.

Semizoğlu, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır Çanakkale iş dünyasının içinde olduğunu, orman ürünleri ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Yıllardır ÇTSO çalışmalarının içinde olduğunu ifade eden Semizoğlu, TOBB Sektör Meclisi'nde halen aktif görevinin bulunduğunu belirtti.

Ticaret ve sanayi odalarının kişisel vizyonların sergilendiği bir platform olmadığını dile getiren Semizoğlu, şöyle devam etti:

"Kanunla kurulmuş, üyelerini temsil eden, onların ortak ekonomik menfaatlerini koruyan ve iş dünyasının sesi olan kurumsal bir yapıdır. Biz yetkimizin sınırını da bileceğiz, sorumluluğumuzu da. Yetkimiz olmayan yerde vaat vermeyeceğiz. Ancak yetkimiz olan yerde de susmayacağız. Tutamayacağımız sözü de vermeyeceğiz. Bizim mücadelemiz Çanakkale'nin daha fazla kazanması için olacak."

Kaynak: AA
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